Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Marek Burza
Soutěž
Michael Kafoněk v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek popsal mnohdy trudné rybářské zážitky, kdy se nedaří a nedaří. Zde se navíc setkal s lišáckou štikou, která jako by si s rybáři jen pohrávala.

O této konkrétní štice jsem věděl už poměrně dlouhou dobu. Stála u spadlého stromu na kraji mělčiny, a ačkoliv se nejednalo o největší rybu v revíru, její přítomnost a chování mi nedávaly spát.

Michael Kafoněk se svojí lišáckou štikou
Michael Kafoněk miluje štiky.
Loví je ze břehu i z lodě.
Dobrý záběr je vždycky vizitkou rybáře.
Pokaždé, když jsem k jejímu stanovišti dorazil, předvedla mi hotové divadlo: objevila se u nástrahy, otočila se za ní, ale nikdy do ní nezasekla. Jako by dokonale věděla, že je to past.

Několik dní po sobě jsem ji zkoušel přimět k záběru vším, co jsem měl. Vystřídal jsem woblery i gumy, experimentoval jsem s rychlejším i pomalejším vedením – vždy se stejným, frustrujícím výsledkem.

Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm

Pouze lehký náznak zájmu a pak zase nic. Už jsem si téměř říkal, že se jedná o nekorunovanou královnu revíru, která si jen hraje s nervy rybářů a dokazuje svou nepolapitelnost.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků končí 31. října.

Dnešní ráno však bylo jiné. Vzduch byl těžký, voda podivně klidná a já měl silný pocit, že nadešel ten správný čas. Vsadil jsem na jemnou taktiku.

Hodil jsem nástrahu přesně k jejímu místu, nechal ji propadnout ke dnu a jen lehce poškubával. V tom okamžiku to přišlo. Rána do prutu, taková, jakou jsem od ní celou tu dobu očekával. Tentokrát už se spletla. A už jsem se těšil, že případný úlovek vystavím na svém Instagramu, kde mne kamarádi znají jako Catch_by_MK.

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Začal nelítostný boj. Štika táhla ke dnu, snažila se mě dostat mezi kameny, dělala vše pro to, aby se utrhla a unikla. Předvedla zkrátka všechny triky, které měla v repertoáru.

Ale já jsem byl tentokrát odhodlaný a připravený. Po několika intenzivních minutách boje jsem ji konečně dostal na břeh.

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Nebyla to sice největší štika, jakou jsem kdy v životě chytil, ale pro mě měla obrovskou, nečíselnou hodnotu. Byla to ryba, o kterou jsem si musel říct kombinací trpělivosti, precizní taktiky a pořádné dávky rybářské tvrdohlavosti.

Když jsem ji držel v rukách a následně vrátil do jejího domova, věděl jsem, že tento úlovek je mnohem víc, než jen číslo zapsané v míráku. Je to připomínka, že i to nejtěžší zdolávání přináší největší uspokojení.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

