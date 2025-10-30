O této konkrétní štice jsem věděl už poměrně dlouhou dobu. Stála u spadlého stromu na kraji mělčiny, a ačkoliv se nejednalo o největší rybu v revíru, její přítomnost a chování mi nedávaly spát.
Pokaždé, když jsem k jejímu stanovišti dorazil, předvedla mi hotové divadlo: objevila se u nástrahy, otočila se za ní, ale nikdy do ní nezasekla. Jako by dokonale věděla, že je to past.
Několik dní po sobě jsem ji zkoušel přimět k záběru vším, co jsem měl. Vystřídal jsem woblery i gumy, experimentoval jsem s rychlejším i pomalejším vedením – vždy se stejným, frustrujícím výsledkem.
|
Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm
Pouze lehký náznak zájmu a pak zase nic. Už jsem si téměř říkal, že se jedná o nekorunovanou královnu revíru, která si jen hraje s nervy rybářů a dokazuje svou nepolapitelnost.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
POZOR: Zasílání příspěvků končí 31. října.
Dnešní ráno však bylo jiné. Vzduch byl těžký, voda podivně klidná a já měl silný pocit, že nadešel ten správný čas. Vsadil jsem na jemnou taktiku.
Hodil jsem nástrahu přesně k jejímu místu, nechal ji propadnout ke dnu a jen lehce poškubával. V tom okamžiku to přišlo. Rána do prutu, taková, jakou jsem od ní celou tu dobu očekával. Tentokrát už se spletla. A už jsem se těšil, že případný úlovek vystavím na svém Instagramu, kde mne kamarádi znají jako Catch_by_MK.
|
Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář
Začal nelítostný boj. Štika táhla ke dnu, snažila se mě dostat mezi kameny, dělala vše pro to, aby se utrhla a unikla. Předvedla zkrátka všechny triky, které měla v repertoáru.
Ale já jsem byl tentokrát odhodlaný a připravený. Po několika intenzivních minutách boje jsem ji konečně dostal na břeh.
|
Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie
Nebyla to sice největší štika, jakou jsem kdy v životě chytil, ale pro mě měla obrovskou, nečíselnou hodnotu. Byla to ryba, o kterou jsem si musel říct kombinací trpělivosti, precizní taktiky a pořádné dávky rybářské tvrdohlavosti.
Když jsem ji držel v rukách a následně vrátil do jejího domova, věděl jsem, že tento úlovek je mnohem víc, než jen číslo zapsané v míráku. Je to připomínka, že i to nejtěžší zdolávání přináší největší uspokojení.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL