Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm

Jan Faktor rád jezdí s kamarády rybařit do Norska. Z něj také přivezl úlovek, se kterým se pochlubil v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek. Jako nástrahu si z domoviny přivezl makrely koupené v tuzemském velkoobchodu.
Mník mořský o délce 145 cm, a neobvyklé váhy 12 kg

Mník mořský o délce 145 cm, a neobvyklé váhy 12 kg | foto: Jan Faktor

Tak sem o panenské přírody jezdíme za rybami.
Fjord jako místo na start lovu
Někdy se nechtěně uloví i krab. Ten šel zpět do vody.
Sbírka norských úlovků
Druhý den rybářské výpravy s kamarády do Norska přinesl nečekané překvapení v podobě úlovku mníka mořského. Tato ryba, ulovená na pouhých 35 metrech hloubky poblíž břehu, měřila úctyhodných 145 centimetrů a vážila neobvyklých 12 kilogramů.

Nástraha z domova

Úlovek se podařil z lodi, a to na sumcový prut WFT Never Crack s gramáží 500 g, s pletenkou 0,18 mm a s dvounávazcem s jednoháčky.

Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku

Jako nástraha jsme použili filety z makrely dovezené s sebou z domova, zakoupené v Makru, jelikož v období našich výletů ještě makrely nejsou „najeté“ do norských fjordů z moře. Ačkoli rybáři obvykle preferují lehkou přívlač, tento odpočinkový způsob lovu s masitou nástrahou využíváme pro chvíle relaxace od neustálého házení.

Mník byl chycen těsně před půlnocí. Na vodu vyrážíme často na noční lov nejen kvůli přetrvávajícímu světlu, ale i kvůli většímu klidu, menšímu provozu a častějšímu bezvětří.

Naše skupina jezdí už pátou sezonu stále na stejné místo, které si oblíbila pro jeho klid a izolaci – je to opuštěná oblast bez kempů, měst a turistického ruchu. Celou výpravu podnikáme sami, na vlastní pěst a vlastním autem, přičemž už samotná cesta je pro nás dobrodružstvím.

I přesto, že my, pětice rybářů, věnujeme většinu svého volného času mimo zaměstnání organizaci rybářských záležitostí v České republice, vždy si najdeme čas na svou společnou vášeň v Norsku. Ani snížené kvóty na dovoz ryb nás neodradí – jezdíme kvůli samotné vášni pro rybaření.

Jak to vlastně začalo

Vášeň pro rybaření a láska k vodě se v rodině Faktorových táhne už po generace, počínaje Janem Faktorem starším, ročníkem 1942. Jeho touha po rybářském řemesle byla tak silná, že i jako čtrnáctiletý chlapec z Dvora Králové nad Labem (zcela z druhé strany republiky) odešel v roce 1956 studovat střední školu do Třeboně, kde se vyučil rybářem.

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Přestože se tomuto povolání po návratu do Dvora Králové vzdal kvůli své manželce, rybařině zůstal věrný celý život. Věnoval se místní rybářské organizaci, kterou několik let vedl a o jejíž chod se obětavě staral.

Na tuto otcovu vášeň navázali i jeho synové, Martin (narozen 1964) a Jan Faktor mladší (narozen 1978). Oba byli od útlého věku vedeni k přírodě a vodě, a místo pasivního čekání u velkých nástrah (boilie) se stali spíše „pstruhaři“ – lovci, které baví rybu vyhledávat, přelstít ji vhodnou nástrahou, plížit se podél pstruhových řek a potoků a ukrývat se za stromy.

V roce 2015 se rodinná tradice péče o organizaci opět plně obnovila: Jan mladší se stal předsedou místní organizace ve Dvoře Králové nad Labem a Martin hospodářem pstruhových revírů.

První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

Klíčovým závazkem a velkým koníčkem se pro bratry stal zřízený chov pstruhů. Navázali tak na tradici svého otce, když v přízemí sídla organizace vybudovali odchovnu.

Zde se starají o líhnutí a odchov pstruhů obecných i duhových, které si sami vytírají z matečních ryb. Po vykulení je přemístí na odchovný žlab a posléze vysazují do chovných potoků.

Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm

Přestože pstruzi v potoce rostou, kvůli predátorům a úbytku vody zimu nepřežijí. Proto na podzim, obvykle od dubna do června, vyráží s elektrickým agregátem a skupinou nadšenců, aby pstruhy dočasně omráčili a přesunuli do řeky Labe.

Pod správu organizace spadá i známá přehrada Les Království, kde Labe protéká pstruhovými revíry Labe 36P a 35P. Zde mají slovení půlroční pstruzi podstatně větší šanci na přežití a dosažení dospělosti, což je cílem celé jejich práce.

Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon

Kromě pstruhů obecných se v kruhových nádržích odchovávají i pstruzi duhoví, které Jan a Martin krmí dvakrát denně a čistí jim nádrže, než je ve věku 2–4 let vysadí do Labe. Jedná se o úctyhodné kusy, letos dosahující i velikosti 65 cm a váhy téměř 3 kg.

Vzhledem k tomu, že chod organizace s 500 členy zajišťuje jen hrstka neplacených nadšenců a „bláznů“, jako jsou oni sami, tráví bratři péčí o chov pstruhů, kde jsou minimálně dvakrát denně, většinu svého volného času. Na samotný rybolov jim tak mnoho prostoru nezbývá.

I proto se alespoň jednou za rok vydávají na tradiční výlet do Norska. Pro ně je Norsko dovolenou plnou zážitků v úžasné přírodě, během níž s vědomím, že svou prací naplňují odkaz svého tatínka, dobíjejí síly na další rok obětavé péče o české pstruhy.

Krmítko v americkém Ohiu

