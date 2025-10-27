Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Marek Burza
Soutěž
David Štěpánek je kaprař, který poslal svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Jeho filozofií je hlavně pozorovat vodu a nebát se změnit místo, když prostě neberou.
David Štěpánek

David Štěpánek | foto: David Štěpánek

David Štěpánek poslal celou sbírku svých ulovených kaprů.
Ať už jsou velcí, či menší, všechno jsou to pěkné kousky.
Každopádně jsou to kapitální kousky, které zaslouží pustit zpět do vody.
Břichatý tlusťoch
9 fotografií

Mnoho rybářů tráví dlouhé hodiny na jednom místě s minimálním úspěchem, přičemž často podceňují klíčové principy úspěšného lovu. Aktivní hledání ryb, neustálé pozorování revíru a schopnost včas změnit místo jsou základem rybářské filozofie, která vede k nezapomenutelným zážitkům a trofejním úlovkům.

Intenzivně se věnuji lovu kaprů už zhruba šest let a mou hlavní zásadou je aktivní přístup – ryby v první řadě hledám. První a nejdůležitější rada zní: projděte si důkladně svůj revír.

První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

S mým psem jsme takto u nás prochodili stovky kilometrů řek. Klidné pozorování vody a přírody vám po letech odhalí množství důležitých detailů o životě ryb a jejich zvyklostech.

Další cenný zdroj informací jsou kolegové rybáři. Buďte milí a většina lidí u vody vám ráda poskytne mnoho cenných rad a postřehů.

David Štěpánek
David Štěpánek poslal celou sbírku svých ulovených kaprů.
Ať už jsou velcí, či menší, všechno jsou to pěkné kousky.
Každopádně jsou to kapitální kousky, které zaslouží pustit zpět do vody.
9 fotografií

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Třetí a pro mě klíčová zásada: pokud nemám záběr do dvou až tří hodin, balím a jdu jinam. Změna místa je často zárukou ryby. Spousta rybářů to podceňuje, sedí na neaktivním místě i několik dní, i když tam ryba není nebo nepřijímá potravu.

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

K úspěchu nepotřebujete tuny krmení ani drahou výbavu. Mnohem důležitější jsou informace a aktivita. Tato rybářská filozofie mi přinesla už spoustu nádherných zážitků, a to nejen rybářských.

Jeden z mých příběhů to dokonale potvrzuje. Nahodil jsem prut pouze s plovoucí nástrahou. Ještě než jsem stačil dopnout vlasec, přišla rána do prutu!

Radek Filip začal rybařit jako kluk, teď se stal Králem jezera

Po krásném a napínavém zdolávání se mi ukázal. Kolena se mi rozklepala. Byl to jeden z mých největších kaprů – majestátních 93 cm a na váze kolem 17 kg. Někdy člověk sedí u vody několik dní bez úspěchu a jindy stačí jen velká dávka rybářského štěstí. Pamatujte, buďte na sebe i na přírodu okolo vás hodní. Petrův zdar!

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Vyzkoušejte kuchyňské čarování s dýněmi. Od „polotovarů“ po skvělé obědy

Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za...

27. října 2025

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Soutěž

David Štěpánek je kaprař, který poslal svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Jeho filozofií je hlavně pozorovat vodu a nebát se změnit místo, když prostě neberou.

27. října 2025

Zazimování želvy není věda. Stačí dodržet pár základních pravidel

Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (zelenavá) nebo Testudo graeca...

26. října 2025

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

26. října 2025

Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...

25. října 2025

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

25. října 2025

Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...

24. října 2025

Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Premium

Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...

24. října 2025

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Evoluce čtyřnohých přátel. Psi už člověka nehlídají, ale uspokojují jeho emoce

Premium

Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.

23. října 2025

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

23. října 2025  14:08

Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to

Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.