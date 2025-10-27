Mnoho rybářů tráví dlouhé hodiny na jednom místě s minimálním úspěchem, přičemž často podceňují klíčové principy úspěšného lovu. Aktivní hledání ryb, neustálé pozorování revíru a schopnost včas změnit místo jsou základem rybářské filozofie, která vede k nezapomenutelným zážitkům a trofejním úlovkům.
Intenzivně se věnuji lovu kaprů už zhruba šest let a mou hlavní zásadou je aktivní přístup – ryby v první řadě hledám. První a nejdůležitější rada zní: projděte si důkladně svůj revír.
První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy
S mým psem jsme takto u nás prochodili stovky kilometrů řek. Klidné pozorování vody a přírody vám po letech odhalí množství důležitých detailů o životě ryb a jejich zvyklostech.
Další cenný zdroj informací jsou kolegové rybáři. Buďte milí a většina lidí u vody vám ráda poskytne mnoho cenných rad a postřehů.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Třetí a pro mě klíčová zásada: pokud nemám záběr do dvou až tří hodin, balím a jdu jinam. Změna místa je často zárukou ryby. Spousta rybářů to podceňuje, sedí na neaktivním místě i několik dní, i když tam ryba není nebo nepřijímá potravu.
Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie
K úspěchu nepotřebujete tuny krmení ani drahou výbavu. Mnohem důležitější jsou informace a aktivita. Tato rybářská filozofie mi přinesla už spoustu nádherných zážitků, a to nejen rybářských.
Jeden z mých příběhů to dokonale potvrzuje. Nahodil jsem prut pouze s plovoucí nástrahou. Ještě než jsem stačil dopnout vlasec, přišla rána do prutu!
Radek Filip začal rybařit jako kluk, teď se stal Králem jezera
Po krásném a napínavém zdolávání se mi ukázal. Kolena se mi rozklepala. Byl to jeden z mých největších kaprů – majestátních 93 cm a na váze kolem 17 kg. Někdy člověk sedí u vody několik dní bez úspěchu a jindy stačí jen velká dávka rybářského štěstí. Pamatujte, buďte na sebe i na přírodu okolo vás hodní. Petrův zdar!
