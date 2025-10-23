Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku

Marek Burza
Čtenář Tomáš Bača tentokrát nebyl tím, kdo poslal příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Byl to jeho vnuk. Vzdal tím hold celoživotní vášni pro rybaření a rodinnému odkazu, který děda předává svým vnoučatům. Je to vyprávění o lásce k vodě, trpělivosti a o tom, že největší úlovky v životě nemusí vždy plavat.
Tomáš Bača se svou 107cm štikou

Tomáš Bača se svou 107cm štikou | foto: Tomáš Bača

Candát chycený na Orlíku na přívlač na gumu. Borečnice
Norský rybolov. Štikozubci na hlubinnou přivlač
Candát chycený na Orlíku na Smetiprachu. Borečnice na rybičku
Losos Královský. King salmon. Chycený na mušku na výletu na Aljašce v Americe
16 fotografií

Děda je zkrátka rybář tělem i duší. U vody tráví každý víkend – od pátku do neděle – už neuvěřitelných padesát let. Za rybami procestoval půl světa, poznal řeky a jezera od Skandinávie po Balkán, ale nejvíc ho to stejně táhne domů – na jeho milovanou Otavu v Jihočeském kraji.

Tam, kde zná každý kámen, každý proud i místo, kde berou. A letos v červenci se mu podařil úlovek, který se zapíše do historie rodinných vyprávění.

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Bylo to na Orlíku, kousek od zatopeného jezu, kdy se v parném červencovém odpoledni hladina zdála být klidná jako zrcadlo. Děda, vyzbrojený léty zkušeností a oblíbeným woblerem, nahodil a čekal.

A pak to přišlo – razantní záběr, který ohnul prut až k hladině a rozpoutal souboj s dravcem, který hned věděl, že se snadno nevzdá. Trvalo to dlouhých patnáct minut, kdy děda bojoval s rybou, která měla sílu i odhodlání.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Každý metr vlasce získaný zpět byl těžce vydřený, ale nakonec, s mistrnou grácií padesáti let praxe, podebral štiku, která mu vyrazila dech. Měřila úctyhodných 107 centimetrů.

Děda je typ, který na rybářských historkách nešetří, ale málokdy mluví o trofejích. Na svých oblíbených místech má pramice hned tři – a každá má svůj příběh.

Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera

Na jedné prý poprvé chytil štiku přes metr, na druhé se kdysi převrátil v bouřce a na té třetí teď učí vnoučata, jak držet prut a hlavně trpělivost. Protože, jak s oblibou říká: „Rybář se pozná ne podle toho, kolik chytí, ale jak dlouho vydrží čekat.“

A přestože mu pod rukama prošly desítky trofejních ryb, děda tvrdí, že tu největší už dávno chytil. Jmenuje se Ivanka – jeho životní úlovek – a společně vychovali čtyři úžasné dcery a mají spoustu vnoučat, kterým teď děda předává rybářská moudra.

První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

Tento úlovek, i když krásný a rekordní, je tak jen dalším střípkem v mozaice padesáti let u vody, které pro dědu znamenají víc než jen rybaření. Znamenají domov, rodinu a lásku k řece.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

