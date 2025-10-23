Děda je zkrátka rybář tělem i duší. U vody tráví každý víkend – od pátku do neděle – už neuvěřitelných padesát let. Za rybami procestoval půl světa, poznal řeky a jezera od Skandinávie po Balkán, ale nejvíc ho to stejně táhne domů – na jeho milovanou Otavu v Jihočeském kraji.
Tam, kde zná každý kámen, každý proud i místo, kde berou. A letos v červenci se mu podařil úlovek, který se zapíše do historie rodinných vyprávění.
Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu
Bylo to na Orlíku, kousek od zatopeného jezu, kdy se v parném červencovém odpoledni hladina zdála být klidná jako zrcadlo. Děda, vyzbrojený léty zkušeností a oblíbeným woblerem, nahodil a čekal.
A pak to přišlo – razantní záběr, který ohnul prut až k hladině a rozpoutal souboj s dravcem, který hned věděl, že se snadno nevzdá. Trvalo to dlouhých patnáct minut, kdy děda bojoval s rybou, která měla sílu i odhodlání.
Každý metr vlasce získaný zpět byl těžce vydřený, ale nakonec, s mistrnou grácií padesáti let praxe, podebral štiku, která mu vyrazila dech. Měřila úctyhodných 107 centimetrů.
Děda je typ, který na rybářských historkách nešetří, ale málokdy mluví o trofejích. Na svých oblíbených místech má pramice hned tři – a každá má svůj příběh.
Na jedné prý poprvé chytil štiku přes metr, na druhé se kdysi převrátil v bouřce a na té třetí teď učí vnoučata, jak držet prut a hlavně trpělivost. Protože, jak s oblibou říká: „Rybář se pozná ne podle toho, kolik chytí, ale jak dlouho vydrží čekat.“
A přestože mu pod rukama prošly desítky trofejních ryb, děda tvrdí, že tu největší už dávno chytil. Jmenuje se Ivanka – jeho životní úlovek – a společně vychovali čtyři úžasné dcery a mají spoustu vnoučat, kterým teď děda předává rybářská moudra.
Tento úlovek, i když krásný a rekordní, je tak jen dalším střípkem v mozaice padesáti let u vody, které pro dědu znamenají víc než jen rybaření. Znamenají domov, rodinu a lásku k řece.
