Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Marek Burza
Rybářka Veronika poslala svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Vypráví o tom, že trpělivost se vyplácí a úlovek může přijít na poslední chvíli.
Kapr dlouhý 94 centimetrů

Kapr dlouhý 94 centimetrů | foto: Veronika

Příběh obřího kapra, chlap ho sotva unese.
Veronika ho starostlivě ukládá.
Nemůže věřit svým očím...
...jak vlastně mohla takového „macka“ dostat.
6 fotografií

Páteční dopoledne se neslo ve znamení klidného rozjímání a bilancování. Červenec ukázal svou přívětivou tvář a na Vysočině nám dopřál týden plný slunce, ačkoli původní předpověď slibovala jen zimu a déšť, což nám při odjezdu dělalo starosti.

U kávy s manželem a dětmi jsme si užívali poslední společné chvíle a povídali o tom, jak nám počasí nakonec krásně vyšlo, ale také o tom, že máme poslední den na rybolov. A pak to přišlo.

Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm

Nejprve jen nesmělé ťuknutí do prutu. Čekala jsem, ale nic se nedělo. Takto to pokračovalo dalších dvacet minut, které se zdály nekonečné.

Pak ovšem přišlo rozhodné ťuknutí a následně „policajt“ zajel pod hladinu. Prut se prudce ohnul a začalo zběsilé odvíjení. Na moment jsem přestala dýchat. Adrenalin začal stoupat. Byl to boj!

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Myslela jsem si, že to prut z Lidlu nevydrží a zlomí se, ale naštěstí jsem vše ustála. Manžel mi dával přesné pokyny, kdy a co udělat, zatímco můj syn, vášnivý rybář, celou akci natáčel.

Po napínavém souboji, který mi dal pořádně zabrat, se na hladině objevil úlovek, kvůli kterému se týden čekání vyplatil. Můj první kapr na této dovolené. Měřil úctyhodných 94 centimetrů!

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Ten pocit štěstí a čiré radosti se nedá popsat. S manželem jsme kapra společnými silami vytáhli a já jsem vše zakončila vítězným tancem. Jako začínající rybářka, která se tomuto koníčku věnuje jen rekreačně na dovolené, jsem měla obrovské štěstí – chytala jsem na chilli koule boilies.

Celá naše rodina je vlastně velká rybářská, a já jsem se k ní na chvíli přidala, abych prožila jeden z nejkrásnějších rybářských zážitků.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

