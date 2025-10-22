Páteční dopoledne se neslo ve znamení klidného rozjímání a bilancování. Červenec ukázal svou přívětivou tvář a na Vysočině nám dopřál týden plný slunce, ačkoli původní předpověď slibovala jen zimu a déšť, což nám při odjezdu dělalo starosti.
U kávy s manželem a dětmi jsme si užívali poslední společné chvíle a povídali o tom, jak nám počasí nakonec krásně vyšlo, ale také o tom, že máme poslední den na rybolov. A pak to přišlo.
|
Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm
Nejprve jen nesmělé ťuknutí do prutu. Čekala jsem, ale nic se nedělo. Takto to pokračovalo dalších dvacet minut, které se zdály nekonečné.
Pak ovšem přišlo rozhodné ťuknutí a následně „policajt“ zajel pod hladinu. Prut se prudce ohnul a začalo zběsilé odvíjení. Na moment jsem přestala dýchat. Adrenalin začal stoupat. Byl to boj!
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Myslela jsem si, že to prut z Lidlu nevydrží a zlomí se, ale naštěstí jsem vše ustála. Manžel mi dával přesné pokyny, kdy a co udělat, zatímco můj syn, vášnivý rybář, celou akci natáčel.
Po napínavém souboji, který mi dal pořádně zabrat, se na hladině objevil úlovek, kvůli kterému se týden čekání vyplatil. Můj první kapr na této dovolené. Měřil úctyhodných 94 centimetrů!
|
Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu
Ten pocit štěstí a čiré radosti se nedá popsat. S manželem jsme kapra společnými silami vytáhli a já jsem vše zakončila vítězným tancem. Jako začínající rybářka, která se tomuto koníčku věnuje jen rekreačně na dovolené, jsem měla obrovské štěstí – chytala jsem na chilli koule boilies.
Celá naše rodina je vlastně velká rybářská, a já jsem se k ní na chvíli přidala, abych prožila jeden z nejkrásnějších rybářských zážitků.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL