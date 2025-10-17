Sdílení vlastních rybářských zážitků je vždy vzrušující a právě ten, který se podařil mně, považuji za svůj nejcennější. I když se nejedná o rekordní úlovek z hlediska velikosti, kombinace zdolávané ryby a lehkosti mé sestavy pro mě znamená největší a neopakovatelný zážitek. To, co jsem zažil u vody, se zkrátka nedá popsat, musí se prožít.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Na lov pstruha jsem se ten den vydal s ultralehkou přívlačovou sestavou. Můj prut Favorite BlueBird Nano 1,83 metru s gramáží 0,3–1,5 gramu, naviják Daiwa Fuego se silonem o průměru 0,12 milimetru a perleťově růžová gumová nástraha Kukola od LL – to vše tvořilo mé lehké, ale spolehlivé vybavení. Mým cílem bylo primárně ulovit okouny a vyzkoušet nové nástrahy.
|
Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky
Bylo krásné, polojasné, citelně chladné odpoledne, když jsem dorazil k vodě na dvouhodinovou vycházku. Už při příchodu mi bylo jasné, že ryby nebudou brát jen tak samy od sebe a že to bude chtít hodně přemlouvání a štěstí od svatého Petra.
Po hodině lovu a proházení dvou set metrů břehu bez jediného kontaktu nebo záběru jsem už pomalu ztrácel naději a byl odhodlán sbalit si věci a jít domů.
|
První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy
Naštěstí jsem se na poslední chvíli rozhodl zkusit ještě pár náhozů. Nahodil jsem asi dvacet metrů od břehu, podřepnul si, špičku prutu jsem ponořil pod hladinu a začal velice líně otáčet kličkou.
Nástrahou jsem ryl po dně, občas pobrnkával na blank a v tu chvíli se to stalo. Přišel kousanec. Prut se div nezlomil, naviják se hned rozezněl přes brzdu a já si v duchu řekl: „To bude ryba čtyři kila a víc!“ Následoval neuvěřitelný boj.
Celých osmnáct minut jsme já i moje ultralehké vybavení museli poslouchat rybu. Neustále se to opakovalo. Přinutil jsem pstruha na tři metry ke mně, ale on okamžitě znovu odjel o deset metrů dál.
|
Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera
V hlavě jsem si neustále opakoval jen jedinou otázku: „Vydrží uzlík?“ Nakonec se štěstí přiklonilo na mou stranu a rybu se podařilo zdolat. Byl to nádherný pstruh duhový, který měřil 70 centimetrů a vážil 5,5 kilogramu. Byla to jediná ryba toho dne, ale stála za všechnu námahu.
Přeji všem podobně krásné a nezapomenutelné chvíle strávené u vody.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
