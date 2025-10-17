Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Marek Burza
Jindřich Štěrba poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek zážitek, který se jen tak neopakuje. Na lehkou výbavu chtěl ulovit spíš malé okouny, nakonec chytil 70centimetrového pstruha.
70centimetrový pstruh, kterého ulovil Jindřich Štěrba na ultralehkou výbavu.

70centimetrový pstruh, kterého ulovil Jindřich Štěrba na ultralehkou výbavu. | foto: Jndřich Štěrba

Miminko candáta obecného
Tento candát měřil 73 centimetrů.
Každý rybář má svá oblíbená místa.
Rybaření a romantická příroda
17 fotografií

Sdílení vlastních rybářských zážitků je vždy vzrušující a právě ten, který se podařil mně, považuji za svůj nejcennější. I když se nejedná o rekordní úlovek z hlediska velikosti, kombinace zdolávané ryby a lehkosti mé sestavy pro mě znamená největší a neopakovatelný zážitek. To, co jsem zažil u vody, se zkrátka nedá popsat, musí se prožít.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Na lov pstruha jsem se ten den vydal s ultralehkou přívlačovou sestavou. Můj prut Favorite BlueBird Nano 1,83 metru s gramáží 0,3–1,5 gramu, naviják Daiwa Fuego se silonem o průměru 0,12 milimetru a perleťově růžová gumová nástraha Kukola od LL – to vše tvořilo mé lehké, ale spolehlivé vybavení. Mým cílem bylo primárně ulovit okouny a vyzkoušet nové nástrahy.

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Bylo krásné, polojasné, citelně chladné odpoledne, když jsem dorazil k vodě na dvouhodinovou vycházku. Už při příchodu mi bylo jasné, že ryby nebudou brát jen tak samy od sebe a že to bude chtít hodně přemlouvání a štěstí od svatého Petra.

Po hodině lovu a proházení dvou set metrů břehu bez jediného kontaktu nebo záběru jsem už pomalu ztrácel naději a byl odhodlán sbalit si věci a jít domů.

První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

Naštěstí jsem se na poslední chvíli rozhodl zkusit ještě pár náhozů. Nahodil jsem asi dvacet metrů od břehu, podřepnul si, špičku prutu jsem ponořil pod hladinu a začal velice líně otáčet kličkou.

Nástrahou jsem ryl po dně, občas pobrnkával na blank a v tu chvíli se to stalo. Přišel kousanec. Prut se div nezlomil, naviják se hned rozezněl přes brzdu a já si v duchu řekl: „To bude ryba čtyři kila a víc!“ Následoval neuvěřitelný boj.

Celých osmnáct minut jsme já i moje ultralehké vybavení museli poslouchat rybu. Neustále se to opakovalo. Přinutil jsem pstruha na tři metry ke mně, ale on okamžitě znovu odjel o deset metrů dál.

Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera

V hlavě jsem si neustále opakoval jen jedinou otázku: „Vydrží uzlík?“ Nakonec se štěstí přiklonilo na mou stranu a rybu se podařilo zdolat. Byl to nádherný pstruh duhový, který měřil 70 centimetrů a vážil 5,5 kilogramu. Byla to jediná ryba toho dne, ale stála za všechnu námahu.

Přeji všem podobně krásné a nezapomenutelné chvíle strávené u vody.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

Díky Ano, šéfe! mohl mít Ostrov boží bistro. Škoda nevyužitého potenciálu

„Asi před rokem jsme s kolegou Orlíkem otevřeli bistro, kde chystáme hlavně flammkuchen a burgery, ale nechodí nám sem lidi. Zdeňka vidím jako zachránce z Hvězdných válek, tak snad poradí,“ vybalil...

Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka

Dokážete si představit, že byste svou zahradu do určité míry sdíleli a za pomoc se dělili o úrodu? Případně že byste někomu na své zahradě pronajímali záhon? Na brněnské komunitní Zahradě pěti...

Nastojato vypěstujete víc jídla na menší ploše. Treláže unesou minikiwi i dýně

Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám mohou treláže v kombinaci s vyvýšenými záhony hodit....

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Tomáš Osička do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh o tom, jak se počáteční beznaděj obrátila v triumf. S kamarádem se vypravili na Moravu a skutečně se jim podařilo vysněného sumce...

Ano, šéfe! ubránilo jihočeskou venkovskou hospodu, testem byl hasičský bál

Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...

17. října 2025

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Jindřich Štěrba poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek zážitek, který se jen tak neopakuje. Na lehkou výbavu chtěl ulovit spíš malé okouny, nakonec chytil 70centimetrového pstruha.

17. října 2025

Pivní polévka byla hit, cizincům bych ji dal radši než smažák, říká šéf gastrocestovky

Premium

Stal se bojovníkem za lepší zítřky české gastronomie. Christian Szabo před osmi lety založil cestovní agenturu Local Food Tour Prague a pořádá pro zahraniční turisty toulky Prahou za jídlem. „Snažím...

16. října 2025

Mráz se blíží. Takhle uchráníte muškáty, aby přežily zimu

Muškáty jsou stálicí českých balkonů i oken. Pokud se jimi chcete kochat i příští rok, je nejvyšší čas připravit je na zimu. Zazimování zvládne každý. Stačí znát pár jednoduchých kroků, díky kterým...

16. října 2025

Konec plísním a holým flekům. Odborník radí, jak trávník posílit před zimou

Ranní mlhy, vlhko a chladné dny vytvářejí ideální prostředí pro plísně a choroby trávníku. Jak předejít škodám a co udělat, aby trávník přežil zimu ve formě, vysvětluje trávníkář a autor blogu...

16. října 2025

Nastojato vypěstujete víc jídla na menší ploše. Treláže unesou minikiwi i dýně

Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám mohou treláže v kombinaci s vyvýšenými záhony hodit....

16. října 2025

Lanýže rostou i v Praze. Máme světový unikát, tvrdí pěstitel Beneš

Premium

Sbírání lanýžů je ve volné přírodě zakázané. Pod pokutou až 200 000 korun. Jsou však považované za gurmánskou pochoutku, čemuž odpovídá i jejich cena. Tahle houba má v českých zemích bohatou...

15. října 2025

Hlasujte pro nejroztomilejší mazlíčky, hrají o prémiové krmivo, vy o román

Anketa o nejroztomilejší mazlíky měsíce října odstartovala a čtenářské hlasy ve fotoduelu rozhodnou, kteří tři výherci se budou radovat z hodnotné ceny – tentokrát z krmiva z nové řady Brit Premium...

1. října 2025,  aktualizováno  15.10 10:09

Bazén na zimu připravte včas. Vyhnete se poškození a zbytečným nákladům

S klesajícími teplotami končí koupací sezóna a přichází klíčová chvíle pro zazimování bazénu. Správný postup je zásadní – chráníte jím bazén, potrubí i drahou technologii před poškozením mrazem,...

15. října 2025

Alou na houby a pak s nimi hned do kuchyně. Manuál pro každého houbaře

Houbaření je oblíbenou činností mnoha našinců, každý druhý Čech si rád občas zajde omrknout, zda rostou. A dokud nemrzne, teď se stále ještě dají najít i krásné hřiby. Když se zadaří, musíte s...

15. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Tomáš Osička do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh o tom, jak se počáteční beznaděj obrátila v triumf. S kamarádem se vypravili na Moravu a skutečně se jim podařilo vysněného sumce...

15. října 2025

Mravenci fungují jako počítačový čip. Vědí přesně, co mají dělat, říká biolog

Premium

Mravenci patří mezi nejúspěšnější druhy v živočišné říši. Na naší planetě se proháněli už v dobách dinosaurů, o hodně dříve, než se objevili předci člověka. Dokázali se adaptovat na všemožná...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.