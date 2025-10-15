V horkém srpnovém dni se zrodil plán, jehož cílem byl majestátní sumec. Po zprávě od bratra o skvělých sumčích revírech u Břeclavi, poblíž řeky Moravy, nebylo co řešit. Okamžitě jsem oslovil kamaráda, který na takové výpravě ještě nikdy nebyl. K mému překvapení souhlasil s nadšením a brzy jsme mířili kousek za Lanžhot, plni očekávání.
Příjezd na místo nám přinesl první cennou informaci přímo od porybného. Po dotazu na dobré sumčí místo nám s ochotou poradil, a my se tak mohli pustit rovnou do akce.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Házeli jsme do vody jednu nástrahu za druhou. Zkoušel jsem střídat gumové nástrahy s woblery, ale záběr nepřicházel. Čas plynul a s ním mizela i kamarádova trpělivost.
Zatímco já usilovně nahazoval, on se uvelebil na sedačce a brzy už jen „sjížděl“ sociální sítě. Úšklebky a dobírání, že nic nechytím a že v řece žádné ryby nejsou, nebraly konce.
|
První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy
S pomalu se snášející tmou se mé naděje začaly rozplývat. V duchu jsem si říkal, že dám už jen pár posledních hodů a pojedeme domů. V ten moment, hned po nahození, přišel záběr, který jsem bohužel neproměnil.
Frustrace stoupala, ale než jsem se stačil smířit s neúspěchem, prut se ohnul pod silným tahem znovu. Sekl jsem.
|
Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera
V tu chvíli se prut prohnul do luku a začalo skutečné drama. Ryba si brala šňůru z navijáku s neuvěřitelnou silou a mně bylo jasné, že na háčku visí něco velkého.
Kamarád, který do té doby jen nečinně seděl, rázem zpozorněl a začal scénu natáčet. Překvapeně sledoval, jak mě ryba tahá do stran, a v legraci prohodil, že mě stáhne do vody. S úsměvem, avšak plně soustředěn, jsem mu odpověděl, že přesně na tento moment jsem čekal.
Začal nelítostný souboj. Patnáct minut zdolávání bylo plných modliteb, aby vydržel uzel i háčky. Když se konečně ve tmě vynořil obrys, nevěřil jsem vlastním očím – byl to obrovský sumec.
|
Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start
Kamarád užasle zíral na břehu a nevěřil, jaká ryba se chytila. Trvalo dalších deset minut, než jsem sumce konečně dostal na břeh. Bylo to zvíře neuvěřitelných rozměrů. Rychle jsme udělali pár snímků na památku a bez zbytečného trápení jsme sumce pustili zpět do jeho říše.
Můj úsměv byl od ucha k uchu a kamarád, původně skeptik, nevěřil svým očím. Oba jsme se shodli, že i přes počáteční neúspěch byla naše rybářská výprava triumfálně úspěšná.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.