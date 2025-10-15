Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Tomáš Osička do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh o tom, jak se počáteční beznaděj obrátila v triumf. S kamarádem se vypravili na Moravu a skutečně se jim podařilo vysněného sumce zdolat.

V horkém srpnovém dni se zrodil plán, jehož cílem byl majestátní sumec. Po zprávě od bratra o skvělých sumčích revírech u Břeclavi, poblíž řeky Moravy, nebylo co řešit. Okamžitě jsem oslovil kamaráda, který na takové výpravě ještě nikdy nebyl. K mému překvapení souhlasil s nadšením a brzy jsme mířili kousek za Lanžhot, plni očekávání.

Příjezd na místo nám přinesl první cennou informaci přímo od porybného. Po dotazu na dobré sumčí místo nám s ochotou poradil, a my se tak mohli pustit rovnou do akce.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Házeli jsme do vody jednu nástrahu za druhou. Zkoušel jsem střídat gumové nástrahy s woblery, ale záběr nepřicházel. Čas plynul a s ním mizela i kamarádova trpělivost.

Zatímco já usilovně nahazoval, on se uvelebil na sedačce a brzy už jen „sjížděl“ sociální sítě. Úšklebky a dobírání, že nic nechytím a že v řece žádné ryby nejsou, nebraly konce.

S pomalu se snášející tmou se mé naděje začaly rozplývat. V duchu jsem si říkal, že dám už jen pár posledních hodů a pojedeme domů. V ten moment, hned po nahození, přišel záběr, který jsem bohužel neproměnil.

Frustrace stoupala, ale než jsem se stačil smířit s neúspěchem, prut se ohnul pod silným tahem znovu. Sekl jsem.

V tu chvíli se prut prohnul do luku a začalo skutečné drama. Ryba si brala šňůru z navijáku s neuvěřitelnou silou a mně bylo jasné, že na háčku visí něco velkého.

Kamarád, který do té doby jen nečinně seděl, rázem zpozorněl a začal scénu natáčet. Překvapeně sledoval, jak mě ryba tahá do stran, a v legraci prohodil, že mě stáhne do vody. S úsměvem, avšak plně soustředěn, jsem mu odpověděl, že přesně na tento moment jsem čekal.

Začal nelítostný souboj. Patnáct minut zdolávání bylo plných modliteb, aby vydržel uzel i háčky. Když se konečně ve tmě vynořil obrys, nevěřil jsem vlastním očím – byl to obrovský sumec.

Kamarád užasle zíral na břehu a nevěřil, jaká ryba se chytila. Trvalo dalších deset minut, než jsem sumce konečně dostal na břeh. Bylo to zvíře neuvěřitelných rozměrů. Rychle jsme udělali pár snímků na památku a bez zbytečného trápení jsme sumce pustili zpět do jeho říše.

Můj úsměv byl od ucha k uchu a kamarád, původně skeptik, nevěřil svým očím. Oba jsme se shodli, že i přes počáteční neúspěch byla naše rybářská výprava triumfálně úspěšná.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

