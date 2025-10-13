Letošní rok pro mě znamenal start rybářské vášně a hned první výprava mi přinesla to, co bych si nedokázal ani vysnít. Na štěrkovnu u Ostravy – svazovou vodu, kam jsem vyrazil s taťkou a strejdou Patrikem, jsem se těšil hlavně proto, že jsem měl poprvé zažít noc u vody v bivaku, a doufal jsem, že se potvrdí pověsti o nočních obrech.
Přestože jsem začátečník, přípravu jsem nepodcenil. Vyzbrojil jsem se boilies s popkou a s pomocí taťky a strejdy, kteří mi ukázali, jak nástrahu správně nastražit, jsem se pustil do nahazování.
Chtěl jsem prut umístit co nejdále od břehu, kam se velcí kapři stahují, a i když to byla dřina, s vypětím všech sil jsem nástrahu dopravil na požadované místo. Počasí nebylo úplně ideální – sem tam sprchlo, foukal silný vítr a byla cítit chladná vlhkost, ale natěšení bylo silnější.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Pak to přišlo. Během první noci se prut ohnul a já měl na udici obrovskou rybu! Rozpoutal se šílený boj, prut se nebezpečně ohýbal a já jsem se bál, že kapr uteče.
S obrovskou pomocí a povzbuzováním od taťky se mi nakonec podařilo dostat kapra na břeh. Výsledek mi vyrazil dech: neuvěřitelných 86 cm a 12,5 kg. V životě jsem tak velkou rybu neviděl, a už vůbec nechytil – byl to nepopsatelný adrenalin.
Jako by jeden životní úlovek nestačil, druhá noc přinesla ještě větší drama. Zase na boilies jsem zasekl ještě většího kapra! Tentokrát už jsem sice měl jistější ruce, ale boj to byl stejně náročný.
Ta síla, kterou se snažil dostat pryč, byla neuvěřitelná. Opět s asistencí taťky u podběráku jsem ho nakonec přemohl. Tentokrát váha ukázala 16,5 kg a délka se zastavila na parádních 94 cm.
Tato výprava pro mě byla nejlepší rybářskou lekcí a zážitkem. Nejde jen o štěstí, ale i o tvrdou práci, trpělivost, dobrou techniku a hlavně o to, mít po boku zkušené parťáky, kteří poradí. Ten pocit, když se vám podaří zdolat takového obra, je zkrátka návykový. Už teď se nemůžu dočkat, až zase vyrazím na další kaprařské dobrodružství.
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL