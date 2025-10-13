První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

Marek Burza
Samík Ryboň je rybář junior, příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek za něj poslal otec Pavel, ale popis je výsledkem synova líčení.

Letošní rok pro mě znamenal start rybářské vášně a hned první výprava mi přinesla to, co bych si nedokázal ani vysnít. Na štěrkovnu u Ostravy – svazovou vodu, kam jsem vyrazil s taťkou a strejdou Patrikem, jsem se těšil hlavně proto, že jsem měl poprvé zažít noc u vody v bivaku, a doufal jsem, že se potvrdí pověsti o nočních obrech.

Úlovek během druhé noci byl ještě větší – 94 cm.
Během prvního nočního lovu přišel 86cm kapr.
Na jaře Sam chytil 40cm kapra.
V létě to byl kapr 45centimetrový.
14 fotografií

Přestože jsem začátečník, přípravu jsem nepodcenil. Vyzbrojil jsem se boilies s popkou a s pomocí taťky a strejdy, kteří mi ukázali, jak nástrahu správně nastražit, jsem se pustil do nahazování.

Chtěl jsem prut umístit co nejdále od břehu, kam se velcí kapři stahují, a i když to byla dřina, s vypětím všech sil jsem nástrahu dopravil na požadované místo. Počasí nebylo úplně ideální – sem tam sprchlo, foukal silný vítr a byla cítit chladná vlhkost, ale natěšení bylo silnější.

Pak to přišlo. Během první noci se prut ohnul a já měl na udici obrovskou rybu! Rozpoutal se šílený boj, prut se nebezpečně ohýbal a já jsem se bál, že kapr uteče.

S obrovskou pomocí a povzbuzováním od taťky se mi nakonec podařilo dostat kapra na břeh. Výsledek mi vyrazil dech: neuvěřitelných 86 cm a 12,5 kg. V životě jsem tak velkou rybu neviděl, a už vůbec nechytil – byl to nepopsatelný adrenalin.

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Jako by jeden životní úlovek nestačil, druhá noc přinesla ještě větší drama. Zase na boilies jsem zasekl ještě většího kapra! Tentokrát už jsem sice měl jistější ruce, ale boj to byl stejně náročný.

Ta síla, kterou se snažil dostat pryč, byla neuvěřitelná. Opět s asistencí taťky u podběráku jsem ho nakonec přemohl. Tentokrát váha ukázala 16,5 kg a délka se zastavila na parádních 94 cm.

Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera

Tato výprava pro mě byla nejlepší rybářskou lekcí a zážitkem. Nejde jen o štěstí, ale i o tvrdou práci, trpělivost, dobrou techniku a hlavně o to, mít po boku zkušené parťáky, kteří poradí. Ten pocit, když se vám podaří zdolat takového obra, je zkrátka návykový. Už teď se nemůžu dočkat, až zase vyrazím na další kaprařské dobrodružství.

