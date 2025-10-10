Splněný sen o 25 centimetrech proměnil malého Adama ve velkého rybáře

Marek Burza
Z malého chlapce se už od batolete rýsoval vášnivý rybář, který žil a dýchal pro svět pod vodní hladinou. Jeho největším snem se stal první kapitální úlovek, sen, který se mu nedávno splnil u místního rybníka. Tento příběh poslal jeho táta Lukáš Kaufner do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek.

Některé děti se narodí s láskou ke zvířatům, jiné k autům, ale náš syn Adam se nejspíš narodil rovnou jako rybář. Už od pouhých dvou let projevoval neobyčejný zájem o ryby.

Jeho fascinace nespočívala jen ve sledování, ale i v chuti – snědl cokoliv, od uzené makrely, přes zavináče, až po grilovaného kapra. Doma se staly ryby hlavním tématem.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Večery před spaním patřily Rybářským pohádkám a prohlížení encyklopedií, díky nimž se rychle naučil pojmenovávat jednotlivé druhy. Nenechal si ujít ani videa na YouTube od rybářských hvězd, jako jsou Jakub Vágner a Matěj Houška.

První krůčky k vodě

Jak Adam rostl, jeho zájem přerostl v touhu chytat. Neustálými prosbami nakonec obměkčil maminku, a po krátkém rodinném uvažování jsme se rozhodli pro první rybářskou výbavu.

Na zkoušku jsme mu pořídili prut z čínského e-shopu za pár korun. Do akce se zapojil i jeho dědeček, vášnivý rybář, který nám rodičům předal základní informace, upravil Adamovi prut a doplnil chybějící starší splávek.

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Maminka mezitím zařídila nezbytné rybářské povolení na obecním úřadě. Když bylo vše připraveno, začali jsme pravidelně vyrážet k místnímu rybníku Chobot v Kačici. Několikrát se nám podařilo chytit drobné perlíny do délky maximálně 14 cm a k nim se přidal jeden malý okoun – vše na živé červíky.

Životní úlovek

Velký den nastal 27. září odpoledne, přibližně v 16 hodin, za krásného slunečného počasí. Šel jsem si na chvíli odskočit stranou ke stromu, a když jsem se vrátil, uviděl jsem, jak syn křičí vzrušením a bojuje s prutem.

Ryba byla už jen pár metrů od břehu, a tak jsem rychle přispěchal na pomoc, abychom o jeho první velkou rybu nepřišli. Neuplavala!

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Na břehu se zaleskl Perlín ostrobřichý o úctyhodné délce 25 cm. I když se pro někoho může zdát takový úlovek obyčejný, pro našeho syna to byl první velký, splněný rybářský sen a obrovský úspěch.

Nový cíl: kapr

Od té chvíle nemůže Adam skoro spát a v jeho řeči dominují plány na chycení kapra. Nyní má celá naše rodina nový cíl, který s ním sdílíme.

Všichni mu moc fandíme a upřímně si přejeme, aby mu toto rybářské nadšení a láska k přírodě vydržely co nejdéle.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

První vysněná meta malého Adama: Chytit 25cm rybu.
Malý okounek
Jako velký rybář
Sice malá, ale v jeho očích velká
11 fotografií
Vstoupit do diskuse

