Některé děti se narodí s láskou ke zvířatům, jiné k autům, ale náš syn Adam se nejspíš narodil rovnou jako rybář. Už od pouhých dvou let projevoval neobyčejný zájem o ryby.
Jeho fascinace nespočívala jen ve sledování, ale i v chuti – snědl cokoliv, od uzené makrely, přes zavináče, až po grilovaného kapra. Doma se staly ryby hlavním tématem.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Večery před spaním patřily Rybářským pohádkám a prohlížení encyklopedií, díky nimž se rychle naučil pojmenovávat jednotlivé druhy. Nenechal si ujít ani videa na YouTube od rybářských hvězd, jako jsou Jakub Vágner a Matěj Houška.
První krůčky k vodě
Jak Adam rostl, jeho zájem přerostl v touhu chytat. Neustálými prosbami nakonec obměkčil maminku, a po krátkém rodinném uvažování jsme se rozhodli pro první rybářskou výbavu.
Na zkoušku jsme mu pořídili prut z čínského e-shopu za pár korun. Do akce se zapojil i jeho dědeček, vášnivý rybář, který nám rodičům předal základní informace, upravil Adamovi prut a doplnil chybějící starší splávek.
Maminka mezitím zařídila nezbytné rybářské povolení na obecním úřadě. Když bylo vše připraveno, začali jsme pravidelně vyrážet k místnímu rybníku Chobot v Kačici. Několikrát se nám podařilo chytit drobné perlíny do délky maximálně 14 cm a k nim se přidal jeden malý okoun – vše na živé červíky.
Životní úlovek
Velký den nastal 27. září odpoledne, přibližně v 16 hodin, za krásného slunečného počasí. Šel jsem si na chvíli odskočit stranou ke stromu, a když jsem se vrátil, uviděl jsem, jak syn křičí vzrušením a bojuje s prutem.
Ryba byla už jen pár metrů od břehu, a tak jsem rychle přispěchal na pomoc, abychom o jeho první velkou rybu nepřišli. Neuplavala!
Na břehu se zaleskl Perlín ostrobřichý o úctyhodné délce 25 cm. I když se pro někoho může zdát takový úlovek obyčejný, pro našeho syna to byl první velký, splněný rybářský sen a obrovský úspěch.
Nový cíl: kapr
Od té chvíle nemůže Adam skoro spát a v jeho řeči dominují plány na chycení kapra. Nyní má celá naše rodina nový cíl, který s ním sdílíme.
Všichni mu moc fandíme a upřímně si přejeme, aby mu toto rybářské nadšení a láska k přírodě vydržely co nejdéle.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL