Byl to jeden z těch podzimních dnů, kdy vzduch visí nad vodou těžce a hladina jezera působí klamným klidem. Člověk však cítí, že pod tímto tichým zrcadlem se odehrává skrytá hra, které dominuje jediná šelma. Vyrazil jsem na loď s jasným posláním – vyzvat na souboj štiku. Věděl jsem, že přelstít ji nebude snadné, ale do žil se mi vlilo zvláštní odhodlání, které mne nutilo věřit v úspěch.
Začátek rybačky byl tvrdou lekcí trpělivosti. Nastražoval jsem osvědčené woblery a gumy, které mi v minulosti přinesly nejeden úspěch, ale jezero zůstávalo netečné. Nához za náhozem, desítky opakování, ticho.
Vystřídal jsem celý arzenál – od agresivních plandavek až po pomalu vedenou gumu, ale nic. V hlavě mi neustále běželo, že dravec musí někde poblíž číhat. Každý hod se proměnil v zoufalý pokus o rozhovor s predátorem, který zatím nechtěl promluvit.
V okamžiku, kdy mi víra začala proklouzávat mezi prsty, přišel ten zvuk, ta rána, která otřásla prutem a prořízla ticho. Byl to tvrdý úder, neomylný důkaz, že na druhém konci není žádná malá rybka.
Voda se v tom místě zčeřila jako v kotli. Soupeř si okamžitě vybral svou daň: několik silných výpadů do hloubky, mohutný výskok nad hladinu a urputný boj přímo pod lodí. Srdce mi bušilo jako splašené, ruce se napínaly k prasknutí, ale prut i naviják držely pevně.
Po několika nekonečných minutách vyčerpávajícího přetahování se pod hladinou objevila statná, nádherná silueta. Byla to královna. Sice jí do metrové hranice chybělo, ale jejích 80 centimetrů ryzí síly a dravosti mluvilo jasně.
Ten pocit, když jsem ji bezpečně podebral a opatrně uložil do lodi, byl absolutní rybářský triumf, pocit k nezaplacení. Nebyla to jen štika. Byl to hmatatelný důkaz, že víra v každý další nához a železná trpělivost jsou klíčem. Že i po desítkách marných hodů může přijít jediný moment, na který se nezapomíná.
