Byl to jeden z těch podzimních dnů, kdy vzduch visí nad vodou těžce a hladina jezera působí klamným klidem. Člověk však cítí, že pod tímto tichým zrcadlem se odehrává skrytá hra, které dominuje jediná šelma. Vyrazil jsem na loď s jasným posláním – vyzvat na souboj štiku. Věděl jsem, že přelstít ji nebude snadné, ale do žil se mi vlilo zvláštní odhodlání, které mne nutilo věřit v úspěch.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Začátek rybačky byl tvrdou lekcí trpělivosti. Nastražoval jsem osvědčené woblery a gumy, které mi v minulosti přinesly nejeden úspěch, ale jezero zůstávalo netečné. Nához za náhozem, desítky opakování, ticho.

Vystřídal jsem celý arzenál – od agresivních plandavek až po pomalu vedenou gumu, ale nic. V hlavě mi neustále běželo, že dravec musí někde poblíž číhat. Každý hod se proměnil v zoufalý pokus o rozhovor s predátorem, který zatím nechtěl promluvit.

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

V okamžiku, kdy mi víra začala proklouzávat mezi prsty, přišel ten zvuk, ta rána, která otřásla prutem a prořízla ticho. Byl to tvrdý úder, neomylný důkaz, že na druhém konci není žádná malá rybka.

Voda se v tom místě zčeřila jako v kotli. Soupeř si okamžitě vybral svou daň: několik silných výpadů do hloubky, mohutný výskok nad hladinu a urputný boj přímo pod lodí. Srdce mi bušilo jako splašené, ruce se napínaly k prasknutí, ale prut i naviják držely pevně.

Po několika nekonečných minutách vyčerpávajícího přetahování se pod hladinou objevila statná, nádherná silueta. Byla to královna. Sice jí do metrové hranice chybělo, ale jejích 80 centimetrů ryzí síly a dravosti mluvilo jasně.

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Ten pocit, když jsem ji bezpečně podebral a opatrně uložil do lodi, byl absolutní rybářský triumf, pocit k nezaplacení. Nebyla to jen štika. Byl to hmatatelný důkaz, že víra v každý další nához a železná trpělivost jsou klíčem. Že i po desítkách marných hodů může přijít jediný moment, na který se nezapomíná.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

