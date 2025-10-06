Bylo páteční odpoledne a před námi leželo něco úplně nového. Vydali jsme se poprvé zkusit štěstí s přívlačí, metodou rybolovu, která pro nás byla dosud velkou neznámou. Nešlo o žádné velké plány, spíš o pokus zjistit, zda se v tomto způsobu chytání najdeme.
Přívlač
Technika přívlače spočívá v aktivním lovu dravých ryb pomocí umělé nebo mrtvé přirozené nástrahy, kterou se rybář snaží vést vodou tak, aby co nejvěrohodněji imitovala pohyb zraněné kořisti a vyprovokovala rybu k útoku.
Klíčem k úspěchu je rozmanité vedení nástrahy – od pomalých „poskočení“ až po rychlé stahování – v kombinaci s vhodným výběrem náčiní a nástrah pro danou rybu a podmínky.
Už první nahození však přineslo ohromující překvapení: synovi se podařilo bleskově zaseknout a zdolat štiku o úctyhodné délce 70 cm. Byl to pro nás tak intenzivní a nečekaný zážitek, že jsme s ním okamžitě pospíchali do vaší soutěže jako s naším vůbec prvním úlovkem na přívlač.
Tak skvělý začátek nás utvrdil v přesvědčení, že takový úspěch už asi nic nepřekoná – koneckonců, takovým kusem zahájit rybářskou techniku, to je opravdová rarita.
Ale osud si pro nás připravil ještě větší moment. Ve středu jsme se k vodě vrátili, teprve podruhé v životě jsme drželi v rukou prut na přívlač, a stalo se něco skutečně neuvěřitelného.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Znovu přišel razantní záběr a na konci vlasce se zmítala další štika, tentokrát s neuvěřitelnými 90 centimetry. A znovu to byl můj devítiletý syn, kdo rybu zasekl a statečně se s ní pustil do souboje.
Když ale po chvíli pocítil, jak obrovskou silou se ryba brání, začal volat o pomoc. „Tati, pojď mi pomoct, já ji sám neutáhnu!“ křičel vzrušením i lehkou obavou.
A tak jsme nakonec tohoto dravce zdolali společně, v jednom neopakovatelném momentu. Ten pocit, když jsme kapitálního predátora vytáhli na břeh, byl nepopsatelný a elektrizující. Ještě teď vidím jeho rozzářené oči, plné čiré radosti, hrdosti, a přitom i mírného úžasu, že se mu podařilo přelstít takového vodního obra.
Na takový start do světa přívlače budeme bezpochyby vzpomínat po celý život. Ať už se nám v soutěži podaří uspět nebo ne, už teď cítíme, že jsme vítězové. Díky rybaření jsme společně prožili něco, co se nedá koupit ani dopředu naplánovat – a to je ta největší odměna.
