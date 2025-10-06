Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Marek Burza
Lubomír Churý poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh svého syna, který hned na poprvé, kdy vyzkoušel techniku přívlače, ulovil velkou štiku. Navzdory minimálním zkušenostem, během pouhých dvou vycházek tak společně zdolali dvě nádherné štiky, přičemž ta druhá dosáhla impozantní délky 90 cm. Tento zážitek se stal pro devítiletého syna nezapomenutelnou lekcí rybářské radosti, hrdosti a společného vítězství.
Lubomír Churý

Lubomír Churý | foto: Lubomír Churý

Lubomír Churý
Lubomír Churý
Lubomír Churý
Přívlač a velká očekávání
10 fotografií

Bylo páteční odpoledne a před námi leželo něco úplně nového. Vydali jsme se poprvé zkusit štěstí s přívlačí, metodou rybolovu, která pro nás byla dosud velkou neznámou. Nešlo o žádné velké plány, spíš o pokus zjistit, zda se v tomto způsobu chytání najdeme.

Přívlač

Technika přívlače spočívá v aktivním lovu dravých ryb pomocí umělé nebo mrtvé přirozené nástrahy, kterou se rybář snaží vést vodou tak, aby co nejvěrohodněji imitovala pohyb zraněné kořisti a vyprovokovala rybu k útoku.

Klíčem k úspěchu je rozmanité vedení nástrahy – od pomalých „poskočení“ až po rychlé stahování – v kombinaci s vhodným výběrem náčiní a nástrah pro danou rybu a podmínky.

Už první nahození však přineslo ohromující překvapení: synovi se podařilo bleskově zaseknout a zdolat štiku o úctyhodné délce 70 cm. Byl to pro nás tak intenzivní a nečekaný zážitek, že jsme s ním okamžitě pospíchali do vaší soutěže jako s naším vůbec prvním úlovkem na přívlač.

Tak skvělý začátek nás utvrdil v přesvědčení, že takový úspěch už asi nic nepřekoná – koneckonců, takovým kusem zahájit rybářskou techniku, to je opravdová rarita.

Ale osud si pro nás připravil ještě větší moment. Ve středu jsme se k vodě vrátili, teprve podruhé v životě jsme drželi v rukou prut na přívlač, a stalo se něco skutečně neuvěřitelného.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Znovu přišel razantní záběr a na konci vlasce se zmítala další štika, tentokrát s neuvěřitelnými 90 centimetry. A znovu to byl můj devítiletý syn, kdo rybu zasekl a statečně se s ní pustil do souboje.

Když ale po chvíli pocítil, jak obrovskou silou se ryba brání, začal volat o pomoc. „Tati, pojď mi pomoct, já ji sám neutáhnu!“ křičel vzrušením i lehkou obavou.

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

A tak jsme nakonec tohoto dravce zdolali společně, v jednom neopakovatelném momentu. Ten pocit, když jsme kapitálního predátora vytáhli na břeh, byl nepopsatelný a elektrizující. Ještě teď vidím jeho rozzářené oči, plné čiré radosti, hrdosti, a přitom i mírného úžasu, že se mu podařilo přelstít takového vodního obra.

Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon

Na takový start do světa přívlače budeme bezpochyby vzpomínat po celý život. Ať už se nám v soutěži podaří uspět nebo ne, už teď cítíme, že jsme vítězové. Díky rybaření jsme společně prožili něco, co se nedá koupit ani dopředu naplánovat – a to je ta největší odměna.



