Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Marek Burza
Daniel Kodýdek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak ulovil svého nejzvláštnějšího okouna. Překonal v něm počáteční smůlu a změnou taktiky lovu dosáhl vynikajícího úspěchu.
Okoun měřil 44 cm.

Okoun měřil 44 cm. | foto: Daniel Kodýdek

Daniel Kodýdek je vášnivým rybářem, tady s parmou obecnou.
Pravé poledne a silný vítr nevěstily nic dobrého pro mou výpravu za tloušti. Vyzbrojen prutem od Favorite Rods a jemnými larvami od Libra Lures jsem se postavil k vodě, ale naděje rychle pohasínala.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Foukal tak silný vítr, že jsem ty drobné nástrahy na konci vlasce téměř necítil. Už po patnácti minutách neúspěchu jsem si v duchu řekl „stop“ a začal přemýšlet, jak prolomit tuto smolnou bariéru. Bylo jasné, že musím změnit taktiku, aby se úspěch vůbec dostavil.

Genialita, nebo možná jen rybářská intuice, přišla v podobě jednoduchého nápadu: vstoupit přímo do vody, nechat larvu volně splavávat s proudem a jen lehce pocukávat prutem. Přesně na druhý nához po této změně přišel ten jemný, ale okamžitě brutální záběr.

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Ryba si hned vzala pár metrů přes brzdu a boj začal, ovšem netrval dlouho. Bojovník se nešťastně zamotal do vodního „bordelu“ a na chvíli se zastavil. V tu chvíli jsem neváhal, brodil jsem se vodou k místu, kde se ryba ukrývala, a rychle ji z podvodní pasti vymotal.

Následovalo pár posledních, silných výpadů a já jsem mohl elegantně podebrat úlovek do podběráku Westin, který je ideální pro manipulaci s velkými rybami. Jakmile jsem ji uviděl v síti, věděl jsem, že mám co do činění s okounem z říše snů.

Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon

V rychlosti jsem pořídil několik fotografií a provedl bleskové měření. Metr se zastavil na úctyhodných, hraničních 44 centimetrech.

Byl to čistokrevný bojovník. S upřímnou radostí a pokorou jsem tomuto nádhernému dravci popřál šťastnou plavbu a pustil ho zpět do jeho domova. Děkuji, svatý Péťo, a přeji všem slušným rybářům, aby se jim takový úlovek poštěstilo zažít také.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

