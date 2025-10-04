Pravé poledne a silný vítr nevěstily nic dobrého pro mou výpravu za tloušti. Vyzbrojen prutem od Favorite Rods a jemnými larvami od Libra Lures jsem se postavil k vodě, ale naděje rychle pohasínala.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Foukal tak silný vítr, že jsem ty drobné nástrahy na konci vlasce téměř necítil. Už po patnácti minutách neúspěchu jsem si v duchu řekl „stop“ a začal přemýšlet, jak prolomit tuto smolnou bariéru. Bylo jasné, že musím změnit taktiku, aby se úspěch vůbec dostavil.
Genialita, nebo možná jen rybářská intuice, přišla v podobě jednoduchého nápadu: vstoupit přímo do vody, nechat larvu volně splavávat s proudem a jen lehce pocukávat prutem. Přesně na druhý nához po této změně přišel ten jemný, ale okamžitě brutální záběr.
|
Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg
Ryba si hned vzala pár metrů přes brzdu a boj začal, ovšem netrval dlouho. Bojovník se nešťastně zamotal do vodního „bordelu“ a na chvíli se zastavil. V tu chvíli jsem neváhal, brodil jsem se vodou k místu, kde se ryba ukrývala, a rychle ji z podvodní pasti vymotal.
Následovalo pár posledních, silných výpadů a já jsem mohl elegantně podebrat úlovek do podběráku Westin, který je ideální pro manipulaci s velkými rybami. Jakmile jsem ji uviděl v síti, věděl jsem, že mám co do činění s okounem z říše snů.
|
Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon
V rychlosti jsem pořídil několik fotografií a provedl bleskové měření. Metr se zastavil na úctyhodných, hraničních 44 centimetrech.
Byl to čistokrevný bojovník. S upřímnou radostí a pokorou jsem tomuto nádhernému dravci popřál šťastnou plavbu a pustil ho zpět do jeho domova. Děkuji, svatý Péťo, a přeji všem slušným rybářům, aby se jim takový úlovek poštěstilo zažít také.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL