Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení přicházejí jedno za druhým jako bublinky stoupající ze dna sklenice sektu. Takto to popsal autor příspěvku do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek Tariq Hager.
Štika dlouhá 112 cm vážila 12 kilogramů.

Štika dlouhá 112 cm vážila 12 kilogramů. | foto: Tariq Hager

Lipenská štika
Se synem na loďce
Voda byla absolutně klidná.
Hlavním veslařem byl syn.
Přesně takový byl onen první den léta, první den naší dovolené v nové chatě na Lipně, a především první den rybaření na nové pramici, kterou jsem sdílel se svým tehdy osmiletým synem Matteem. Vyrazili jsme brzy ráno, ještě před rozbřeskem, plni očekávání.

Hladina jezera byla hladká jako zrcadlo, rozčeřena jen záběry našich vesel a občas i nějakým rybím skokem, po němž zbyly jen postupně se šířící kruhy na hladině. Bohužel však vždy o trochu dál, než kam doletěl náš nához.

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

I přesto jsme už po hodině, aniž bychom se vzdálili více než pár desítek metrů od břehu, ulovili dvě krásné štiky. Byly to pořádné kusy, ale z lásky k jezeru jsme je bez váhání pustili zpět do vody.

Četl jsem někde definici člověka jako „dvounožce – nevděčného tvora“. Navzdory dosavadní štědrosti vod nás tedy lákal vzdálený břeh, lemovaný velkými tmavými balvany a pařezy, vzdálený něco přes kilometr.

Cestou jsme při trollingu chytili drobného, vyhublého okouna – úlovek, který mi dokázal, že jedna a tatáž věc může člověka zklamat i potěšit zároveň. Slunce stoupalo výš, zatímco Lipno zůstávalo klidné.

Vybaveni našimi esy v rukávu – proslulými woblery Salmo Fatso Crank – jsme nahazovali ke břehu ve snaze přiblížit se k balvanům a ztrouchnivělým pařezům vykukujícím z hlubin. Jeden obzvlášť velký kámen, tvarem připomínající kovadlinu, čněl jen pár metrů od břehu.

Můj nához zázračně přistál přímo pod převisem a už po sekundě jsem ucítil, jak se háček zasekl o něco těžkého a tvrdého. Nejprve jsem si myslel, že to bude asi nějaká větev či pařez. Jenže ona pak ta větev začala pomalu, téměř neznatelně, měnit směr – nejprve doleva, pak doprava.

Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon

Zkušení rybáři okamžitě poznají, že mají na druhém konci vlasce něco výjimečného, když ryba svou vlastní váhou začne pomalu ale jistě svévolně vytahovat šňůru z navijáku. A když se takovou „velerybu“ povede dostat blíže k lodi, vrhne se najednou střemhlav ke dnu přímo pod námi.

Až po dlouhé bitvě se nám štiku podařilo spatřit – nejprve jen jako změť rozvířené vody a pak v celé své kráse. U takto obrovské štiky vás jako první ohromí její impozantní hlava – na chvilku mě napadlo, jestli přeci jenom v Lipně neplavou aligátoři.

„Podběrák! Podběrák!“ křikl jsem rozrušeně na syna. Matteo se pro něj vrhl, ale vzápětí zjistil, že kamsi záhadně zmizel, nejspíš se ocitl někde na dně jezera, spolu s churavým okounkem.

Bez podběráku a s osmiletým kormidelníko-veslařem byly šance na ulovení mizivé. „K břehu! Vesluj k břehu!“ zavelel jsem. Loď se však začala spíše potácet ve zmatených kruzích.

Naštěstí se jeden z těch pokusů o vylodění alespoň trochu vyvedl a dostali jsme se do mělčí části jezera. Podal jsem Matteovi prut a skočil do vody. Brodil jsem se, dokud jsem nohama nedošlápl na dno, po prsa hluboko.

Radek Filip začal rybařit jako kluk, teď se stal Králem jezera

Syn mi rychle vrátil prut a já se se štikou začal brodit ke břehu. Ryba slábla, při výpadech už brala méně vlasce, ale ještě se nevzdávala.

Po dlouhém přetahování se mi konečně podařilo přitáhnout vyčerpanou štiku až k mým kotníkům. Popadl jsem ji a hodil na břeh – váha ryby přetrhla desetikilový vlasec a monstrózní štika se začala mrskat po kamenitém břehu zpět k vodě. Vrhl jsem se na ni a celým tělem přimáčkl k zemi.

Štika dlouhá 112 cm vážila 12 kilogramů.
Lipenská štika
Se synem na loďce
Voda byla absolutně klidná.
A tak byla naše – nádherně žlutě skvrnitá štika, dlouhá 112 centimetrů a vážící neuvěřitelných 12 kilo. Obézní exemplář, který očividně trávil začátek léta lenošným nasáváním okounů pod mýtickou skálou. Byl to závěr dne, kdy se štěstí kumulovalo jako málokdy.

