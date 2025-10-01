Přesně takový byl onen první den léta, první den naší dovolené v nové chatě na Lipně, a především první den rybaření na nové pramici, kterou jsem sdílel se svým tehdy osmiletým synem Matteem. Vyrazili jsme brzy ráno, ještě před rozbřeskem, plni očekávání.
Hladina jezera byla hladká jako zrcadlo, rozčeřena jen záběry našich vesel a občas i nějakým rybím skokem, po němž zbyly jen postupně se šířící kruhy na hladině. Bohužel však vždy o trochu dál, než kam doletěl náš nához.
I přesto jsme už po hodině, aniž bychom se vzdálili více než pár desítek metrů od břehu, ulovili dvě krásné štiky. Byly to pořádné kusy, ale z lásky k jezeru jsme je bez váhání pustili zpět do vody.
Četl jsem někde definici člověka jako „dvounožce – nevděčného tvora“. Navzdory dosavadní štědrosti vod nás tedy lákal vzdálený břeh, lemovaný velkými tmavými balvany a pařezy, vzdálený něco přes kilometr.
Cestou jsme při trollingu chytili drobného, vyhublého okouna – úlovek, který mi dokázal, že jedna a tatáž věc může člověka zklamat i potěšit zároveň. Slunce stoupalo výš, zatímco Lipno zůstávalo klidné.
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Vybaveni našimi esy v rukávu – proslulými woblery Salmo Fatso Crank – jsme nahazovali ke břehu ve snaze přiblížit se k balvanům a ztrouchnivělým pařezům vykukujícím z hlubin. Jeden obzvlášť velký kámen, tvarem připomínající kovadlinu, čněl jen pár metrů od břehu.
Můj nához zázračně přistál přímo pod převisem a už po sekundě jsem ucítil, jak se háček zasekl o něco těžkého a tvrdého. Nejprve jsem si myslel, že to bude asi nějaká větev či pařez. Jenže ona pak ta větev začala pomalu, téměř neznatelně, měnit směr – nejprve doleva, pak doprava.
Zkušení rybáři okamžitě poznají, že mají na druhém konci vlasce něco výjimečného, když ryba svou vlastní váhou začne pomalu ale jistě svévolně vytahovat šňůru z navijáku. A když se takovou „velerybu“ povede dostat blíže k lodi, vrhne se najednou střemhlav ke dnu přímo pod námi.
Až po dlouhé bitvě se nám štiku podařilo spatřit – nejprve jen jako změť rozvířené vody a pak v celé své kráse. U takto obrovské štiky vás jako první ohromí její impozantní hlava – na chvilku mě napadlo, jestli přeci jenom v Lipně neplavou aligátoři.
„Podběrák! Podběrák!“ křikl jsem rozrušeně na syna. Matteo se pro něj vrhl, ale vzápětí zjistil, že kamsi záhadně zmizel, nejspíš se ocitl někde na dně jezera, spolu s churavým okounkem.
Bez podběráku a s osmiletým kormidelníko-veslařem byly šance na ulovení mizivé. „K břehu! Vesluj k břehu!“ zavelel jsem. Loď se však začala spíše potácet ve zmatených kruzích.
Naštěstí se jeden z těch pokusů o vylodění alespoň trochu vyvedl a dostali jsme se do mělčí části jezera. Podal jsem Matteovi prut a skočil do vody. Brodil jsem se, dokud jsem nohama nedošlápl na dno, po prsa hluboko.
Syn mi rychle vrátil prut a já se se štikou začal brodit ke břehu. Ryba slábla, při výpadech už brala méně vlasce, ale ještě se nevzdávala.
Po dlouhém přetahování se mi konečně podařilo přitáhnout vyčerpanou štiku až k mým kotníkům. Popadl jsem ji a hodil na břeh – váha ryby přetrhla desetikilový vlasec a monstrózní štika se začala mrskat po kamenitém břehu zpět k vodě. Vrhl jsem se na ni a celým tělem přimáčkl k zemi.
A tak byla naše – nádherně žlutě skvrnitá štika, dlouhá 112 centimetrů a vážící neuvěřitelných 12 kilo. Obézní exemplář, který očividně trávil začátek léta lenošným nasáváním okounů pod mýtickou skálou. Byl to závěr dne, kdy se štěstí kumulovalo jako málokdy.
