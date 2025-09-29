Karlovarsko nabídlo koncem října 2023 nádherný, sluncem zalitý podzimní den, který si přímo říkal o chvíle u vody. Zvolil jsem starou zatopenou pískovnu v blízkosti Karlových Varů a k lovu jsem nepoužil moderní vybavení, ale bambusový retro prut po svém dědovi.
Tento prut je starý odhadem 80 až 90 let a měří úctyhodných 4,5 metru. Lovil jsem klasickou metodou na vyvěšenou živou plotici o velikosti asi 15 cm. Tato stará, avšak účinná technika, kdy se rybička zvedne se splávkem do sloupce metru pod hladinu, jí brání v úniku ke břehu či do rákosí.
Záběr přišel jen patnáct minut po nahození. Zdolávání ryby na starém, měkkém bambusovém prutu trvalo pět minut a bylo nečekaně náročné, protože prut nedával takovou kontrolu jako moderní uhlíkové vlákno.
Jakmile jsem však rybu dostal ke břehu, zažil jsem šok. Byla to štika (odhadem 70 cm), která ve vodě zářila zeleně a na břehu se proměnila v neuvěřitelnou, svítivě modrou barvu. I přesto, že mám v životě nachytáno mnoho trofejních, mnohem větších úlovků, tato štika byla naprosto unikátní.
Okamžitě jsem začal zjišťovat, čím je takové zbarvení způsobeno, ale nešlo o žádnou nemoc. Je to vzácný, zvláštní druh zbarvení, který se v českých vodách občas vyskytne. Mnoho rybářů, kterým jsem se s fotografií svěřil, o podobných exemplářích sice slyšelo, ale na vlastní oči je nikdy neviděli.
Protože šlo o tak jedinečný exemplář, bylo jasné, že si ho nebudu brát. Po zdokumentování jsem štiku s reflexně modrým zbarvením pustil zpět do vody, aby ji snad mohl chytit i někdo další. Tento úlovek mi připomněl, že kouzlo rybaření netkví jen ve velikosti, ale i v příběhu, tradici a jedinečnosti okamžiku.
