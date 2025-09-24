Rybaří už malé děti. I ony se mohou pochlubit krásnými úlovky

Marek Burza
Soutěž
Do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek přišel kolektivní příspěvek z dětského rybářského tábora. Podívejte se, jaké kapitální kousky děti byly schopné ulovit tak, jak ho popsal vedoucí kroužku Petr Filip.
Děti se flotily pod vlajkou firmy, která nás začala podporovat výbornou...

Děti se flotily pod vlajkou firmy, která nás začala podporovat výbornou návnadou a nástrahou. Tato výprava byla zároveň testem kapřích dobrot, které půjdou do výroby. | foto: Petr Filip

Štika, která neodolala nástraze na kapra.
Je to malá část dětí, kteří pravidelně navštěvují Rybářský kroužek Habry.
Děti se učily házet krmné kuličky kobrou, a tím přilákat ryby na požadované...
Krásný lín. V téhle velikosti se jich moc nechytá.
9 fotografií

Byl to nádherný víkend, na který žádné dítě našeho Rybářského kroužku Habry nezapomene. Všichni si chytili zatím svou největší životní rybu, dozvěděli se něco o koních, které se pásli na pastvinách kolem nás.

I když jsme chytali jen na koule, tak i štička si dvě koule testovacího vzorku pod názvem Scopex Fish Squid, zobla hezký ze dna. Děti si užily i spousty legrace, naučil jsem je i pár klukovin. To vše patří k pořádnému utužování kolektivu.

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Škoda jen, že jsme nebyli v plné sestavě. Hodně dětí se pro nemoc omluvilo, ale až na dalším setkání rybářského kroužku uslyší vyprávění, uvidí fotky a videa, tak si myslím, že je žádný kašílek od další výpravy neodradí

Už teď začínáme plánovat jarní výpravu, kde se určitě budou plnit nové dětské sny o kapitálních úlovcích.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Proč to vše dělám? Pro dětskou radost. Když vidím úsměv ve tváři dítěte, tak dostávám impuls pokračovat dál ve výchově našeho rybářského potěru. Pod rukama mi již prošla jedna generace rybářů a můžu hrdě říct, že jsem vychoval partu slušných rybářů, kteří mají v úctě vodu, rybu a přírodu.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Krmítko v americkém Ohiu

24. září 2025

Rybaří už malé děti. I ony se mohou pochlubit krásnými úlovky

Soutěž

Do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek přišel kolektivní příspěvek z dětského rybářského tábora. Podívejte se, jaké kapitální kousky děti byly schopné ulovit tak, jak ho popsal vedoucí kroužku Petr...

24. září 2025

Po zadržení mnoha pachatelů odešel Fantom do důchodu. Stráví jej na gauči

Policejní pes Fantom, známý jako Fanouš, který oslavil 30. srpna letošního roku desáté narozeniny, odešel do psího důchodu. Celou svou služební kariéru strávil u psovodů na Územním odboru Policie ČR...

23. září 2025  18:41

Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

Ostravská zoologická zahrada zahájila výstavbu zázemí pro tučňáky. Oblíbené nelétavé ptáky bude chovat poprvé ve své historii. Vedení zahrady vybralo kriticky ohrožený druh tučňáka brýlového, který v...

23. září 2025  10:33

Samce až příliš utlumila antikoncepce, mládě rysa mají v Děčíně po pěti letech

Děčínská zoo po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. Důvodem pauzy od posledního mláděte bylo rozhodnutí koordinátora Evropského záchovného programu, který v roce 2020 nedoporučil množení...

23. září 2025  9:45

Nesnášíte dlouhé karamelizování cibule? Stačí jedna přísada a je to hned

Karamelizování cibule je zdlouhavý proces. Když zakládáte na hovězí guláš, půl hodiny strávíte jen restováním cibule do hněda. S trochou vědeckého poznání a jednou neobvyklou přísadou můžete čas...

23. září 2025

Beranovi nezávidím, dvacet ženských musí být hrozná dřina, směje se farmář

Ovce na mě zírá a přežvykuje trávu. Já zírám na ni a přežvykuju slaninu. Tohle napojení na přírodu mě baví. A může si ho vyzkoušet kdokoliv.

23. září 2025

Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Po tropickém víkendu přišlo výrazné ochlazení, v mnoha oblastech Česka i déšť. Vyrazili jste během sprosluněného víkendu na houby? Pochlubte se svým úlovkem.

22. září 2025  13:53

Jak se efektivně zbavit mechu. Průvodce pro trávník, střechu i dlažbu

Mech se může objevit téměř kdekoli – ve spárách dlažby, v prasklinách, na fasádě, zahradním nábytku, trávníku i na střeše. Přestože někdy dodává zahradě specifický vzhled, jeho přítomnost není vždy...

22. září 2025

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Soutěž

Předložený příběh, který se točí kolem dvojího ulovení štiky, poukazuje na význam trpělivosti a rybářské etiky. Kromě fascinujícího popisu zdolávání majestátní ryby zdůrazňuje i důležitost přístupu...

22. září 2025

Zmrazování hub není věda. Každá však potřebuje jiný přístup

Užijte si houbařskou sezonu po celý rok! Mražení hub je nejrychlejší a nejpraktičtější způsob, jak si užít jejich chuť a vůni i v zimě. Abyste si však doma nevytvořili jen beztvarou hroudu ledu, je...

21. září 2025

Hospicový psí terapeut. Dejl zvládá mazlení v posteli i těžké chvíle s rodinou

Premium

Fyzioterapeutka Lucie Fuxová a asistenční pes Dejl, který prošel tréninkem zkušených kynologů v Pomocných tlapkách, tvoří sehranou dvojici. Díky nim se pacientům v plzeňském hospici svatého Lazara –...

21. září 2025

