Byl to nádherný víkend, na který žádné dítě našeho Rybářského kroužku Habry nezapomene. Všichni si chytili zatím svou největší životní rybu, dozvěděli se něco o koních, které se pásli na pastvinách kolem nás.
I když jsme chytali jen na koule, tak i štička si dvě koule testovacího vzorku pod názvem Scopex Fish Squid, zobla hezký ze dna. Děti si užily i spousty legrace, naučil jsem je i pár klukovin. To vše patří k pořádnému utužování kolektivu.
|
Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky
Škoda jen, že jsme nebyli v plné sestavě. Hodně dětí se pro nemoc omluvilo, ale až na dalším setkání rybářského kroužku uslyší vyprávění, uvidí fotky a videa, tak si myslím, že je žádný kašílek od další výpravy neodradí
Už teď začínáme plánovat jarní výpravu, kde se určitě budou plnit nové dětské sny o kapitálních úlovcích.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Proč to vše dělám? Pro dětskou radost. Když vidím úsměv ve tváři dítěte, tak dostávám impuls pokračovat dál ve výchově našeho rybářského potěru. Pod rukama mi již prošla jedna generace rybářů a můžu hrdě říct, že jsem vychoval partu slušných rybářů, kteří mají v úctě vodu, rybu a přírodu.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL