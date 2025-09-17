Můj nejlepší rybářský úlovek. Podělte se o svůj příběh a vyhrajte

Marek Burza
Redakce iDNES.cz vyhlašuje soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek. Pošlete příběh a fotky i video ze svého rybaření a zahrajte si o špičkový rybářský prut.

Radek Filip se většinu svého rybářského času věnuje lovu největších ryb v Evropě. | foto: Radek Filip

Rybaření může být relax, ale i adrenalinová zábava. Každému rybáři určitě zůstala v hlavě vzpomínka, která ho bude provázet po zbytek života. Třeba když jen tak nahodil, nečekal nějaké zvláštní výsledky, a ejhle – hned zkraje dne vytáhl svůj životní úlovek. Anebo naopak: celý den mrzl u vody, už to chtěl zabalit, a na poslední chvíli háček zabral a za chvíli si domů odnášel kapitální kousek, který mu ostatní rybáři a rybářky budou závidět ještě léta.

Anebo, pokud je příznivcem metody „chyť a pusť“, si ho na doklad svého štěstí a šikovnosti vyfotil a změřil a zvážil. Prostě podle toho, čemu kdo fandí.

Do soutěžního formuláře napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.

Radek Filip

Radek Filip s hlavatkou

Je rybářským novinářem a fotografem, který publikuje po celém světě. Většinu svého rybářského času věnuje lovu největších ryb v Evropě. Jeho turnajovým úspěchem je vítězství na World Predator Classic 2019 s rybářským partnerem Martinem Štěpkou. V této soutěži ulovili mimo jiné štiku o délce 117 centimetrů, což jim stačilo k tomu, aby si zajistili 1. místo. Radek Filip má bohaté zkušenosti i s prováděním recenzí a testováním rybářského vybavení.

První cenu udělí sám Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

