Rybaření může být relax, ale i adrenalinová zábava. Každému rybáři určitě zůstala v hlavě vzpomínka, která ho bude provázet po zbytek života. Třeba když jen tak nahodil, nečekal nějaké zvláštní výsledky, a ejhle – hned zkraje dne vytáhl svůj životní úlovek. Anebo naopak: celý den mrzl u vody, už to chtěl zabalit, a na poslední chvíli háček zabral a za chvíli si domů odnášel kapitální kousek, který mu ostatní rybáři a rybářky budou závidět ještě léta.
Zde vkládejte své příspěvky
Anebo, pokud je příznivcem metody „chyť a pusť“, si ho na doklad svého štěstí a šikovnosti vyfotil a změřil a zvážil. Prostě podle toho, čemu kdo fandí.
Jak se bude hrát
Do soutěžního formuláře napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.
Radek Filip
Radek Filip s hlavatkou
Je rybářským novinářem a fotografem, který publikuje po celém světě. Většinu svého rybářského času věnuje lovu největších ryb v Evropě. Jeho turnajovým úspěchem je vítězství na World Predator Classic 2019 s rybářským partnerem Martinem Štěpkou. V této soutěži ulovili mimo jiné štiku o délce 117 centimetrů, což jim stačilo k tomu, aby si zajistili 1. místo. Radek Filip má bohaté zkušenosti i s prováděním recenzí a testováním rybářského vybavení.
První cenu udělí sám Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL