Bylo jedno sychravé a mrazivé zimní ráno, které by leckdo strávil raději v teple domova. Já jsem se však i přes nevlídné počasí vydal k vodě na přívlač, a to ve společnosti letitého kamaráda a profesionálního fotbalisty, Dominika Maška.
Počasí bylo vlezlé a dalo by se říci, že ani atmosféra nebyla zprvu příliš povzbudivá. Nicméně, po pár náhozech se vše rázem změnilo. Přišla obrovská rána do prutu a v tu chvíli začal neskutečný souboj s něčím, co už od prvního okamžiku slibovalo trofejní úlovek.
Následujících zhruba patnáct minut bylo zkouškou mé rybářské zručnosti a nervů. Byl to vyčerpávající a napínavý souboj, kdy jsem se snažil přemoci „královnu místní vody“.
Když se mi ji konečně podařilo dostat blíž ke břehu, dostavil se pocit absolutního štěstí a nefalšovaného adrenalinu. Srdce se mi třese ještě dnes, když si na to vzpomenu, tělem mi proudila energie a já se třásl jako malé dítě, což je u dospělého chlapa vtipná situace.
Nebýt u toho tehdy můj kamarád Dominik, který mi navzdory mým roztřeseným rukám a naprostému vyčerpání pomohl štiku podebrat, nevím, jak bych to celé ve zdraví zvládl. Velké díky, Domčo, že jsi tehdy se mnou jel.
Tento neopakovatelný zážitek byl korunován neuvěřitelnými mírami úlovku: štika měřila 117 cm a vážila úctyhodných 18 kg. Jako nástraha posloužil Westin Shadteez 19 cm.
S Dominikem jsme rychle pořídili sérii krásných fotografií, které nám budou tento den navždy připomínat a které nikdy neomrzí. Poté byla královna bezpečně a rychle puštěna zpět do svého království.
Je to můj dosavadní rybářský rekord. Jsem si vědom toho, že rybu, kterou nepustíte, už podruhé nechytíte.
Tyto trofejní ryby by se měly pouštět, a dělal tak dalším rybářům nezapomenutelné zážitky od vody. Nikdy nevíme, co nás čeká příště, ale co je jisté, je že tento den se zapíše do historie mých rybářských výprav.
