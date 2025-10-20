Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm

Jiří Dubec přispěl svým příběhem do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek svojí „zimní štikou“. Přece jen tuto rybu o délce 117 centimetrů se nepodaří dostat každý den.
Jiří Dubec se svojí obří štikou

Jiří Dubec se svojí obří štikou | foto: Jiří Dubec

Vyfotil se s ní i kamarád Dominik, který ji pomáhal vytáhnout z vody.
Královna byla bezpečně a rychle puštěna zpět do svého království.
Jako nástraha posloužil Westin Shadteez 19 cm.
Candát 85 cm se synem Míšou
Bylo jedno sychravé a mrazivé zimní ráno, které by leckdo strávil raději v teple domova. Já jsem se však i přes nevlídné počasí vydal k vodě na přívlač, a to ve společnosti letitého kamaráda a profesionálního fotbalisty, Dominika Maška.

Počasí bylo vlezlé a dalo by se říci, že ani atmosféra nebyla zprvu příliš povzbudivá. Nicméně, po pár náhozech se vše rázem změnilo. Přišla obrovská rána do prutu a v tu chvíli začal neskutečný souboj s něčím, co už od prvního okamžiku slibovalo trofejní úlovek.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Následujících zhruba patnáct minut bylo zkouškou mé rybářské zručnosti a nervů. Byl to vyčerpávající a napínavý souboj, kdy jsem se snažil přemoci „královnu místní vody“.

Jiří Dubec se svojí obří štikou
Vyfotil se s ní i kamarád Dominik, který ji pomáhal vytáhnout z vody.
Královna byla bezpečně a rychle puštěna zpět do svého království.
Jako nástraha posloužil Westin Shadteez 19 cm.
Když se mi ji konečně podařilo dostat blíž ke břehu, dostavil se pocit absolutního štěstí a nefalšovaného adrenalinu. Srdce se mi třese ještě dnes, když si na to vzpomenu, tělem mi proudila energie a já se třásl jako malé dítě, což je u dospělého chlapa vtipná situace.

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Nebýt u toho tehdy můj kamarád Dominik, který mi navzdory mým roztřeseným rukám a naprostému vyčerpání pomohl štiku podebrat, nevím, jak bych to celé ve zdraví zvládl. Velké díky, Domčo, že jsi tehdy se mnou jel.

Tento neopakovatelný zážitek byl korunován neuvěřitelnými mírami úlovku: štika měřila 117 cm a vážila úctyhodných 18 kg. Jako nástraha posloužil Westin Shadteez 19 cm.

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

S Dominikem jsme rychle pořídili sérii krásných fotografií, které nám budou tento den navždy připomínat a které nikdy neomrzí. Poté byla královna bezpečně a rychle puštěna zpět do svého království.

Je to můj dosavadní rybářský rekord. Jsem si vědom toho, že rybu, kterou nepustíte, už podruhé nechytíte.

První noc u vody a hned to byl životní úlovek. Kaprařská pohádka u Ostravy

Tyto trofejní ryby by se měly pouštět, a dělal tak dalším rybářům nezapomenutelné zážitky od vody. Nikdy nevíme, co nás čeká příště, ale co je jisté, je že tento den se zapíše do historie mých rybářských výprav.

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

