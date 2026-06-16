To nic nemění na tom, že je to o rybářský svátek se vším všudy, v průběhu kterého někteří rybáři, specializující se pouze na dravce, konečně zahájí sezonu.
Konec nonstop chytání na mnoha revírech
Po zahájení budou moci rybáři na mimopstruhových revírech několik měsíců chytat od 4 hodin ráno do 24 hodin. Nedočkavců, kteří začnou chytat ještě za šera ve 4 hodiny ráno, nebude málo. Někteří vláčkaři i rybičkáři k vodě raději dorazí už o den dříve a přespí tam, aby si na ráno zabrali svoje oblíbené místo.
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Oproti loňskému roku ubylo hodně nonstop revírů, na kterých se smí chytat přes celou noc. Výjimka na lov nonstop nebyla prodloužena například na mnoha úsecích naší rybářsky nejvýznamnější řeky Labe. Nonstop se stále smí chytat například na Orlíku, Slapech, Skalce, Hracholuskách a několika říčních úsecích a to v období od 16. června do 30. září.
Je čím dál tím méně rybičkářů
A co můžete u vody čekat? Na dravce určitě stále roste tlak. Přibývá rybářů a zejména rybářek, které chytají přívlačí.
Stále více je i sumcařů, kteří čím dál tím více chytají aktivními technikami jako je vertikální lov, nebo tak zvaným „naháněním sumců“ za pomoci live sondy.
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Chytání stacionálními technikami s nastraženou živou rybou spíše stagnuje. Rybičkářů celkově ubývá a to i díky tomu, že je čím dál tím více revírů, kde musí mít nástražní rybička minimálně 15 cm.
To mimochodem hodně rybářů stále porušuje, ale naštěstí za to také hodně z nich přichází o povolenku. Stále více rybářů také ryby pouští, což je skvělé.
Oblíbené nástrahy
Jednoznačným mainstreamem mezi lovci dravců jsou milovníci lovu přívlačí. Ti mají na magické datum připraveno opravdu hodně nástrah, kterým věří. Jaké ale aktuálně nejvíce frčí?
Hodně účinné a čím dál tím populárnější je chytání s vibračními nástrahami nebo chcete-li cikádami jako je Westin Ricky the Roach Vibration bait. Ty jsou skvělé zejména na candáty, okouny a sumce. Chytíte na ně ale všechny dravce.
Na candáty má hodně rybářů připraveny nástrahy určené pro jejich chytání ze sloupce jako je Twinteez Pelagic. Při nočním chytání candátů jsou skvělé mělce chodící woblery.
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Štikaři sázejí na nástrahy tlačící vodu z peří nebo jeho imitací jako je Miuras Mouse nebo Monsterfly. Někdy se jim říká myši.
Hodně okounů se chytí na různé červy při čím dál tím populárnějším NED chytání (extrémně účinná přívlačová technika ideální na opatrné nebo letargické dravce). Lovci bolenů s oblibou používají spin taily, které jde velmi rychle tahat vodním sloupcem jako je Dropbite.
Ať už jsou vaše tajné zbraně jakékoli, letošní zahájení dravců si užijte.