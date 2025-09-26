Radek Filip začal rybařit jako kluk, teď se stal Králem jezera

Kdo je Radek Filip, patron rybářské výzvy Můj nejlepší rybářský úlovek, který běží na iDNES.cz? Jaká byla jeho cesta k rybaření a získání velkých úspěchů v mezinárodních rybářských závodech a jaké má rybářské sny?
Šampióni letošního King of the Lake – Radek Filip a Miroslav Vojtek

Šampióni letošního King of the Lake – Radek Filip a Miroslav Vojtek | foto: Radek Filip

Stupně vítězů
K vítězství bylo nutné mít takřka dokonale zvládnutý lov candátů. Miroslav...
Okounům se moc brát nechtělo. Radkovi Filipovi se povedlo ulovit dva 35cm...
Přesuny musí být při podobných závodech rychlé. Loď vítězů má top speed okolo...
21 fotografií

Jak jste se dostal k rybaření? Většinou to bývá táta, který přivede malého kluka k vodě, bylo to tak i u vás?
Přesně tak, měl jsem rybaření v rodině. Jak táta, tak děda chytali, takže jsme už jako děti trávili hodně času u vody. Dá se říct, že je to rodinná tradice.

Zajímavé je, že jste studoval něco úplně jiného. Na vaší vizitce jsem viděl, že jste dělal marketing.
Ano, přesně tak. Původně jsem si myslel, že se budu živit basketem, ale to nevyšlo. Poté jsem studoval vysokou školu ekonomickou. Mám inženýrský titul v marketingu, ekonomice a podnikovém hospodářství. Už v průběhu školy jsem pracoval jako redaktor časopisu Kajman. Namísto studentské brigády po barech jsem pracoval jako redaktor rybářského časopisu, který byl tenkrát velmi čtený.

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Ale neživil jste se tím.
Přesně tak. Po škole jsem si dal asi tříletou pauzu a živil jsem se tím, co jsem vystudoval, úplně mimo rybařinu. Ta mi ale tak chyběla, že jsem přijal nabídku nastoupit do Kajmanu jako šéfredaktor a v tu dobu jsme spolu začali znovu spolupracovat.

Když vám nabídli toto místo, musel jste být v rybaření už asi hodně aktivní, že?
To jsem asi byl. S Kajmanem jsem vždycky dlouhodobě spolupracoval, i když jsem tam nepůsobil, psal jsem články a publikoval nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Myslím, že jsem publikoval ve více než 50 zemích, v různých časopisech a na webech. Měl jsem pověst člověka, který chytal velké ryby, propagoval myšlenku Chyť a pusť a snažil se to šířit i mezi dětmi, občas jsem dělal i přednášky. Takže asi ano.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Jak se to potom přeneslo k závodění?
Časem má člověk, který dělá něco s nadšením a je v tom snad dobrý, potřebu se s někým porovnat. Svůj první velký závod, Lake Trophy na Lipně, jsem chytal tuším v roce 2014. Tehdy ho organizovali rakouští rybáři a byl to největší závod v přívlači z lodi u nás. Kamarád Radek Matouš mě přemluvil, abych se tam přihlásil. Dali jsme se dohromady s mým dlouholetým parťákem Martinem Štěpkou. Zajímavé je, že hned na prvním závodě jsme po prvním dnu vedli a nakonec nám chyběla jen jedna ryba k vítězství, skončili jsme na druhém místě. Hned tento první závod, kde bylo asi 80 lodí a my měli tu nejhorší, nám ukázal, že by to možná stálo za to se tomu do budoucna věnovat.

Vítězové v jejich závodním speciálu

Posledních 10 let jsme se dvakrát až třikrát do roka snažili zúčastňovat těch největších závodů v Evropě a v Čechách. Nyní na závodu King of the Lake jsme s Mírou Vojtkem tu cestu dokončili. Na sedmý pokus se nám podařilo vyhrát tento největší český závod, který je shodou okolností i největším závodem ve střední Evropě. Bavilo mě to, jsem soutěživý a rybaření trochu rozumím, tak se to nějak projevilo.

Rybaří už malé děti. I ony se mohou pochlubit krásnými úlovky

Je to ještě větší úspěch než World Predator Classic?
Ne, World Predator Classic je určitě největší úspěch, je to fakt světový šampionát a suverénně největší evropský závod. Stále je to nejvýznamnější, ale výhra na King of the Lake je teď určitě můj druhý největší závodní úspěch. Koná se u nás na Slapské přehradě kousek od Prahy. Organizují ho kluci z Plzně, Jirka Koláček s Mírou Liškou. Byli tam závodníci z pěti různých zemí, je to opravdu velký mezinárodní závod s veškerým patřičným zázemím.

Když mluvíte o tom, že jste kdysi měli nejhorší loď, předpokládám, že toto závodění není zrovna levná záležitost.
Ani trochu. Už jenom startovné, benzín do lodí, ubytování a veškeré vybavení. Jen v lodi, kterou teď máme, je elektronika za půl milionu korun, a samotná loď s motorem stojí mnohem víc. Za těch 10 let se to neuvěřitelně posunulo. Dneska mají opravdu pěknou loď skoro všichni, ale my jsme začínali s půjčenou lodičkou, na kterou jsme si museli sehnat motor. Byly to vyloženě „necky“. Dneska ty lodě stojí i 2,5 až 3 miliony korun. Není to levné.

Okounům se moc brát nechtělo. Radkovi Filipovi se povedlo ulovit dva 35cm pruháče, což je na naše vody velice pěkná ryba.

Vedlo to k tomu, že jste se spojil se značkou Westin?
Určitě. Dostal jsem nabídku od Jakuba Vágnera sestavit první Westin tým pro Čechy, vést ho a být jeho součástí. To už je nějakých sedm, osm let. Vstoupil jsem do Westinu, což byla značka, která se mi už tehdy hrozně líbila. Nakonec se spolupráce prohloubila natolik, že jsem dnes výhradní distributor Westinu pro Čechy a Slovensko a zároveň jedna z tváří značky pro celou Evropu. Jsem součástí produktového oddělení, takže jsem zapojen do vývoje těch špičkových věcí a jsem jeden z klíčových lidí, kteří značku propagují po celém světě.

Ptal jsem se na to hlavně proto, jestli pro vás potom bylo snazší sehnat si vybavení na závodění?
Stoprocentně. Tím, že člověk něco dokázal, tak se mu dnes otevírají dveře prakticky u všech značek. Díky sponzorským spolupracím jsme schopni většinu vybavení buď dostat v rámci marketingového plnění, nebo za výrazně lepších podmínek. Jinak by to asi nešlo. Začínal jsem jako kluk, který neměl žádnou loď. Je zajímavé, že náš největší závodní úspěch, World Predator Classic, jsme před šesti lety vyhráli z půjčené lodě. Museli jsme si pronajmout loď za 30 tisíc korun na týden, abychom vůbec měli z čeho chytat. Ale pak jsme tam vyhráli loď za 2 miliony, která už nám zůstala, takže to je fajn.

Můj nejlepší rybářský úlovek. Podělte se o svůj příběh a vyhrajte

Vy hodně vyrážíte i na takové ty soukromé výpravy, třeba do Slovinska, to je takový protipól k těm monstrózním závodům?
Ano, určitě. Závodění je sice součástí mého rybářského života, ale nikdy nebylo tou hlavní věcí. Tím, čím opravdu žiju, je běžné rybaření a výpravy s kamarády po celé Evropě. Snažím se chytat nejen dravce, ale opravdu pestře. Jezdíme pravidelně do Slovinska a na Slovensko na hlavatky, do Holandska na různé ryby, teď se chystám do Itálie na candáty.

Vždycky jsem si říkal, že dokud budu mít sílu, chci aspoň jednou ročně vyrazit na teplé moře. To je úplně jiná, fyzicky náročná disciplína, ale chytají se tam obrovské ryby. Loni jsem chytil v Indii obrovské GT (Giant Trevally = Kranas obrovský), což je cenná trofej z teplého moře. Předloni jsme byli na Seychelách a tam se nám povedlo chytit obrovské tuňáky, psozubce a další ryby. Tyto věci mě baví.

Shodou okolností jsem se teď rozhodl, že jsem v závodění dokázal asi všechno, co jsem mohl a chtěl, a hodlám ho hodně omezit, abych mohl jezdit na ještě víc rybářských výprav, třeba na Aljašku, do Mongolska nebo Amazonie. To jsou ty opravdové rybářské sny. Mám rodinu, se kterou chci také trávit hodně času, a ten čas na ryby je omezený. Závodní čas, který jsem dříve věnoval rybaření, chci teď investovat do těchto výprav, o kterých opravdu sním.

Krmítko v americkém Ohiu

