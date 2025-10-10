Říjen a listopad patří rybářům. Tradiční výlovy rybníků přinášejí možnost nahlédnout do jejich řemesla a dopřát si čerstvé rybí maso přímo z místních rybníků. Kam se vypravit, když toužíte po rybích specialitách nebo hledáte program pro rodinný víkend? Přinášíme přehled těch nejzajímavějších výlovů 2025.
Začaly letos už v prvním říjnovém týdnu, a i tam, kde se tradičně loví až v listopadu, jsou letos termíny posunuté na dřívější. Jak vysvětlil Josef Malecha z Rybářství Třeboň, důvodem je, aby se rybníky mohly po výlovu zase brzy napustit, což je vzhledem k nedostatku vody v krajině klíčové.
Když se řekne výlov rybníka, vybaví se Čechům hlavně jižní Čechy, Moravanům zase Tovačovsko. Nejsou to ale jediné lokality, kam se můžete vypravit. Někde výlov trvá den, jinde dva nebo tři. V každém případě je dobré si přivstat. Rybáři zahajují první zátah v ranních hodinách, a tak i na místech, kde pořadatelé začátek neuvádějí, počítejte s osmou, nejpozději s devátou hodinou, pokud chcete vidět něco zajímavého. Komu jde spíš o rybí dobroty nebo celkovou atmosféru výlovu, může si přispat.