Podzim přináší tradiční rybářské akce: výlovy rybníků a násady nových ryb. Kam vyrazit pro čerstvé ryby i na zajímavou podívanou? Někde výlov doplní tematické ukázky, jinde i stánky a kolotoče. A za kolik letos seženete kapra, nebo štiku?
Výlov Dolejšího Padrťského rybníka v Brdech. (8. listopadu 2023)

Říjen a listopad patří rybářům. Tradiční výlovy rybníků přinášejí možnost nahlédnout do jejich řemesla a dopřát si čerstvé rybí maso přímo z místních rybníků. Kam se vypravit, když toužíte po rybích specialitách nebo hledáte program pro rodinný víkend? Přinášíme přehled těch nejzajímavějších výlovů 2025.

Začaly letos už v prvním říjnovém týdnu, a i tam, kde se tradičně loví až v listopadu, jsou letos termíny posunuté na dřívější. Jak vysvětlil Josef Malecha z Rybářství Třeboň, důvodem je, aby se rybníky mohly po výlovu zase brzy napustit, což je vzhledem k nedostatku vody v krajině klíčové.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Když se řekne výlov rybníka, vybaví se Čechům hlavně jižní Čechy, Moravanům zase Tovačovsko. Nejsou to ale jediné lokality, kam se můžete vypravit. Někde výlov trvá den, jinde dva nebo tři. V každém případě je dobré si přivstat. Rybáři zahajují první zátah v ranních hodinách, a tak i na místech, kde pořadatelé začátek neuvádějí, počítejte s osmou, nejpozději s devátou hodinou, pokud chcete vidět něco zajímavého. Komu jde spíš o rybí dobroty nebo celkovou atmosféru výlovu, může si přispat.



5. října 2025

