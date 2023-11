Rybářům vadí příliš mnoho kaprů. Sepsali proti jejich vysazování petici

Vznikla tak iniciativa Zachraňme naše vody. Hlavním organizátorem je rybář Petr Jakubka.

Za iniciativou stojí i vlivní rybáři a rybářky včetně mnoha kaprařů, jako jsou Karel Nikl, Jiří Scopex Majer, Honza Hubka, Radek Filip, Martin Habakuk Hrdý, Michal Jánošík, Miroslav Vojtek, Tadeáš Malák, Jakub Holubec, Veronika Kolajová, Šárka Vlachovská a další.

Proč se angažují i kapraři

V konečném důsledku totiž ani kapři nedorůstají takových velikostí, jak bychom si často přáli, protože je jich ve vodě zkrátka příliš a konkurují si mezi sebou. Horní míra K70 chrání mnohé kapry, kteří nemají takový růstový potenciál a neustálé vysazování hrne do vody další a další kapry.

Vysoká koncentrace kaprů v revírech má za následek růstovou degradaci všech druhů ryb, rapidní úbytek bílé ryby, a tím způsobený úbytek dravců. Úbytek vodní vegetace je v kombinaci s amurem likvidační a stojí za radikálním zhoršením kvality vody.

Tyto projevy lze sledovat na většině revírů a situace začíná být kritická, na některých revírech i katastrofická. Podle iniciativy je nezbytné, aby Český rybářský svaz zahájil kroky, které povedou ke snížení počtu vysazovaných kaprů.

Současní rybáři totiž už nestojí o „Tesco rybníky“, ale upřednostňují přirozené populace původních druhů ryb v našich revírech před těmi vysazenými a snížením počtu vysazovaných kaprů.

Vše podrobně vysvětluje hlavní iniciátor Petr Jakubka na videu na YT Rybománie:

Výzva

Co je K70 Uloví-li rybář kapra o délce 70 cm a vyšší, je povinen tuto rybu šetrně vrátit zpět do revíru, ve kterém ji ulovil. Předchází se tím možnému odnášení velkých kaprů ze svazových vod do privátů a zajistí se tím trofejním rybám doživotní právo na slušné zacházení.

Iniciativa vyzývá republikovou radu ČRS k zásadnímu omezování vysazování kapra a zahájení jednání s orgány státní správy, které povedou k úpravě zarybňovacích plánů na svazových revírech. Úvodním návrhem je snížení počtu vysazených kaprů o 50 % a na revírech se statusem K70 o 75 % za účelem obnovy vodních ekosystémů a zlepšení kvality vod.

Cílem této iniciativy však není jen snížení počtu vysazených kaprů, ale kompletní a komplexní změna přístupu hospodaření na svazových vodách, které povedou ke vzniku přirozeného prostředí pro jednotlivé druhy ryb schopné samostatné reprodukce, a tím vznik přirozené populace daného druhu v revíru a následná ochrana a podpora těchto populaci.

Budoucnost hospodaření by měla být založena na ichtyologických průzkumech a následném sestavení zarybňovacích plánů pro jednotlivé revíry. Ne každý revír je vhodný pro život všech druhů ryb, a tak dnes praktikované plošné vysazování je na mnoha revírech jen mrhání.

„Bohužel nejsme schopni se k tomu vyjádřit, ještě se k nám nedostaly žádné relevantní podklady. Zatím jsme to zaznamenali jen jako zpráva na sociálních sítích. Až to přijde, prostudujeme jejich argumenty a vyjádříme se k tomu,“ sdělil tiskový mluvčí Českého rybářského svazu Lukáš Mareš.

„Po odborné stránce to není celé tak jednoduché, jak se to z jejich pohledu jeví,“ říká předseda svazu Karel Mach. Podle něj je to zájem jen úzkého okruhu členů svazu, kteří sledují své vlastní zájmy.

Také se vám nelíbí způsob zarybňování českých vod? Můžete podepsat petici, během prvních pár hodin získala poměrně velké množství podpisů.