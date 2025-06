Stefan Scheer se vydal na noční rybářskou výpravu, která se ovšem proměnila v nečekané setkání s tvorem připomínajícím monstrum z vědecko-fantastického filmu. To, co se objevilo na konci jeho vlasce, nebyla žádná z běžných říčních ryb, nýbrž mořská mihule. Tento prastarý živočich, považovaný za živoucí fosilii, se za posledních 500 milionů let téměř nezměnil.