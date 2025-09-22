Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Marek Burza
Soutěž
Předložený příběh, který se točí kolem dvojího ulovení štiky, poukazuje na význam trpělivosti a rybářské etiky. Kromě fascinujícího popisu zdolávání majestátní ryby zdůrazňuje i důležitost přístupu „chyť a pusť“. Poslal ho Tomáš Weidling na naši výzvu Můj nejlepší rybářský úlovek.
Tomáš Weidling dvakrát ulovil totožnou rybu.

Tomáš Weidling dvakrát ulovil totožnou rybu. | foto: Tomáš Weidling

Tomáš Weidling se svojí dvakrát ulovenou štikou.
Tomáš Weidling
Tomáš Weidling se svojí dvakrát ulovenou štikou.
Detail hlavy štiky
7 fotografií

Někdy se na tu pravou rybu vyplatí počkat. Tento příběh začal den předtím, kdy mi při náročném dvanáctihodinovém rybolovu připravila řeka nejen únavu, ale také ztracenou nástrahu v hluboké tůni.

Ačkoliv se mi po takové výpravě nechtělo vracet, myšlenka na to, že bych zanechal „nepořádek“ ve vodě, mi nedala spát. Tak jsem se druhý den odpoledne vypravil zpět.

Německý rybář chytil „upíří rybu“ z doby dinosaurů. Šokovala ho na Rýně

Vyzbrojen potápěčskými brýlemi jsem se ponořil do tůně, a světe div se, nástrahu jsem našel a vylovil. Zážitek jsem na dálku sdílel s kamarádem, který byl u předchozí výpravy se mnou. Nechal jsem na místě i veškeré své vybavení a s pocitem zadostiučinění jsem nabral nástrahu na prut a začal nahazovat.

Jen o dvacet minut později, když jsem nástrahu vedl podél vysokého břehu, mi pod nohama zabrala štika s brutální stavbou těla. Na moment jsem ztuhl, ale okamžitě jsem provedl tři rychlé náhozy do její blízkosti, ale bez výsledku.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, které můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

Čtvrtý pokus jsem zkusil poslat daleko po proudu, nástrahu jsem pomalu táhl zpět a v ten moment přišel tvrdý úder. Byla to ona, královna Dračí Řeky (soukromé pojmenování autorovy oblíbené řeky).

Zdolávání nebylo o zběsilých výpadech, ale o razantních, silných manévrech, při kterých se snažila uniknout do hlubokých děr. Pokusila se dokonce i o výskok ve snaze utrhnout se, ale díky dobře seřízené brzdě a fluocarbonu o síle 1,0, který skvěle držel, se nakonec ocitla v podběráku. Po pořízení fotografií se ryba vrátila zpět do svých vod, kam neodmyslitelně patří.

Rybář Vágner: Sumci jsou velcí mazáci, neskočí jen tak někomu na špek

Co bylo nejvíce neuvěřitelné? Ukázalo se, že tato štika je mým starým známým. Ulovil jsem totiž už jednou – zhruba před měsícem. Spolehlivě jsem ji poznal podle jizvy za hlavou. Ulovil jsem ji tedy už podruhé. Tento moment mi potvrdil, jaký smysl má ryby vracet vodě – bez toho by tento příběh nemohl vzniknout.

Zároveň se potvrdila moje domněnka, že štiky v mé domácí řece mají velká teritoria, jelikož obě místa úlovku jsou od sebe vzdálena asi jeden kilometr. Tento příběh je důkazem, že trpělivost, respekt k přírodě a dodržování principů „chyť a pusť“ se mohou vyplatit nečekaným a krásným zážitkem.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

