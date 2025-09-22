Někdy se na tu pravou rybu vyplatí počkat. Tento příběh začal den předtím, kdy mi při náročném dvanáctihodinovém rybolovu připravila řeka nejen únavu, ale také ztracenou nástrahu v hluboké tůni.
Ačkoliv se mi po takové výpravě nechtělo vracet, myšlenka na to, že bych zanechal „nepořádek“ ve vodě, mi nedala spát. Tak jsem se druhý den odpoledne vypravil zpět.
Vyzbrojen potápěčskými brýlemi jsem se ponořil do tůně, a světe div se, nástrahu jsem našel a vylovil. Zážitek jsem na dálku sdílel s kamarádem, který byl u předchozí výpravy se mnou. Nechal jsem na místě i veškeré své vybavení a s pocitem zadostiučinění jsem nabral nástrahu na prut a začal nahazovat.
Jen o dvacet minut později, když jsem nástrahu vedl podél vysokého břehu, mi pod nohama zabrala štika s brutální stavbou těla. Na moment jsem ztuhl, ale okamžitě jsem provedl tři rychlé náhozy do její blízkosti, ale bez výsledku.
Čtvrtý pokus jsem zkusil poslat daleko po proudu, nástrahu jsem pomalu táhl zpět a v ten moment přišel tvrdý úder. Byla to ona, královna Dračí Řeky (soukromé pojmenování autorovy oblíbené řeky).
Zdolávání nebylo o zběsilých výpadech, ale o razantních, silných manévrech, při kterých se snažila uniknout do hlubokých děr. Pokusila se dokonce i o výskok ve snaze utrhnout se, ale díky dobře seřízené brzdě a fluocarbonu o síle 1,0, který skvěle držel, se nakonec ocitla v podběráku. Po pořízení fotografií se ryba vrátila zpět do svých vod, kam neodmyslitelně patří.
Co bylo nejvíce neuvěřitelné? Ukázalo se, že tato štika je mým starým známým. Ulovil jsem totiž už jednou – zhruba před měsícem. Spolehlivě jsem ji poznal podle jizvy za hlavou. Ulovil jsem ji tedy už podruhé. Tento moment mi potvrdil, jaký smysl má ryby vracet vodě – bez toho by tento příběh nemohl vzniknout.
Zároveň se potvrdila moje domněnka, že štiky v mé domácí řece mají velká teritoria, jelikož obě místa úlovku jsou od sebe vzdálena asi jeden kilometr. Tento příběh je důkazem, že trpělivost, respekt k přírodě a dodržování principů „chyť a pusť“ se mohou vyplatit nečekaným a krásným zážitkem.
