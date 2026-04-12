Zázrak plný dřiny trvá deset hodin. Když ryby šplhají vzhůru po vodopádu

„To vede vědce k ještě větší ostražitosti při svém pozorování, protože všechno je možné. Jak by tomu člověk mohl uvěřit, kdyby nebyl dost blízko na to, aby to viděl a zdokumentoval pomocí fotografií a videozáznamů, že některé ryby skutečně dokážou šplhat po vodopádech? Ukazuje to, že tam venku existují zázraky, které přesahují naši představivost,“ vysvětluje ichtyolog Pacifique Kiwele.
|
Vědci zdokumentovali, jak sladkovodní ryba s názvem knérie Thysova stoupá po svislé skalní stěně při sezónních povodních na konci období dešťů, většinou v dubnu a květnu. Ačkoli tento druh může dorůst délky až skoro deset centimetrů, vědci při výstupu po vodopádu pozorovali pouze malé až středně velké jedince dlouhé nanejvýš 4,8 centimetru.
Knérii Thysově může trvat až deset hodin dostat se na vrchol vodopádu, přičemž se podle pozorování badatelů pohybuje krátkými skoky a často odpočívá. To může být podle Reuters vysvětlením, proč se větší jedinci výstupu neúčastnili - mohli být příliš těžcí na to, aby je jejich ploutve při šplhání unesly.
„Tento objev poukazuje na to, jak je důležité zachovat kontinuitu vodních toků, zejména v povodí Konga, kde studie o chování ryb prakticky neexistují, uvedl podle Reuters Kiwele.
|
Odborníci už dříve popsali jiné druhy ryb, které různými dalšími způsoby šplhají vzhůru vodopády. Knérie Thysovy jsou však prvním druhem zdokumentovaným v Africe. Tyto rybky se přidržují skály pomocí prsních ploutví, které jsou pokryté drobnými výběžky zvanými unculi. Poté se tlačí vzhůru vrtěním těla ze strany na stranu.
Podle vědců ryby plavou proti proudu, aby našly vhodnější životní podmínky. Snaží se objevit úsek toku, kde je méně predátorů. Ryby také ohrožují lidé, zejména kvůli nelegálnímu rybolovu.
Je velmi pravděpodobné, že i jiné druhy ryb žijící v řekách se silným proudem dokážou překonávat podobné překážky, uvedl Kiwele a dodal, že vědci plánují další terénní výzkum, aby potvrdili předběžná pozorování u jiné rybí čeledi.