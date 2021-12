VIDEO: Parta dobrodruhů ulovila legendárního slovinského kapřího Zorra

Rybáři se ocitli ve Slovinsku prvně. Ne že by o zdejších rybářských revírech dřív neslyšeli. Řečeno slovy klasika: to se vždycky rozkecá a i čeští rybáři do zdejších vod rádi jezdí.

Odměnou je jim nádherná zalesněná země protkaná množstvím řek a jezer. A stejně tak se rozkecá, která z jezer jsou proslulá výskytem velkých kaprů, což pro naše rybáře znamená to podstatné.

Mají v plánu navštívit dvě nejproslulejší jezera s velkými kapry, ale protože jsou to hraví chlapci, jeli se seznámit s prostředím na řeku poblíž Lublaně, kde si uspořádali závod o výběr místa chytání, až přijedou do skutečně první destinace. Řeku mají rádi místní rybáři kvůli tomu, že tu najdou nejen kapry, ale třeba i parmy, cejny či ostroretky stěhovavé.

První zastávka je na jezeře Vogršček v oblasti Adjovščina nedaleko Šempasu. Pro rybáře je to ráj, jezero je plné velkých a dravých ryb: kaprů, štik a línů.

Pravé kapří velikány tu většinou nenajdete. Výjimkou je kapr Zorro, který váží skoro třicet kilogramů a stal se ikonou zdejší vody. Za ním sem jezdí spousta rybářů, ale většina z nich nemá to štěstí, že by jej dostala na háček.

Zorro má výhodu, že je v současnosti tak populární metoda Chyť a pusť, takže když už občas má někdo to štěstí a dostane jej, může se těšit, že neskončí na pekáči, ale dál může pokračovat ve svém podvodním životě. A znovu postupně růst a těšit další a další lovce s tím, že každý rok se bude jeho legenda zvětšovat, a to i váhově.

A je to krásný kousek. Je to neuvěřitelné, ale už na začátku výpravy se Tomu Davovi skutečně podařilo tohoto macka chytit. Nakonec ho rybáři zvážili a zjistili, že má 29,5 kilogramu.

Což je výjimečné: přijet do neznámého terénu a ulovit rybu, po které marně mnozí touží celý život. Tento úlovek se tak stal ikonou celé výpravy.

Výsledek, tedy chycení velkého kapra a pohled na radost, kterou rybáři při lovu zažívají, je už jenom třešničkou na dortu. Může být i poučením z pohledu na profesionály a porovnáním jejich pohledu na strategii lovu se svým.

Pro rybáře sledující televizi však není důležité radovat se pohledem na výjimečný úlovek. V pořadu najdou i hodně momentů, které napovídají, jak naši rybáři uvažují. Když promýšlejí strategii lovu, jaké návazce a techniky chtějí použít pro který terén. To je pro vlastní rybářskou praxi určitě důležitější.