Výbava jako z vesmíru. Máme plastický obrázek toho, co je pod námi, líčí rybář

Přiznám se, že sladkovodní ryby nejím. Místo smaženého kapra si na Vánoce radši dám vepřový řízek. Poraďte mi proto prosím: Která česká ryba je podle vás nejchutnější?

Říká se, že existuje takzvaná svatá trojice. Jednoznačně nejjemnější maso má candát obecný, což je ovšem také jeho problém. Všichni ho rádi chytají, a když má zákonnou míru, pak si ho v devadesáti procentech případů také odnesou domů. U něj jinak tolik propagovaný a populární pokyn „chyť a pusť“ moc nefunguje. Pokud ho navíc chcete vrátit do vody, je velmi citlivý na zacházení. Nemusí to přežít. Další výborná ryba je okoun, což je v podstatě candátův bratranec a je mu chuťově podobný. A třetím do party je podle mě sumec, který má naprosto delikátní bělostné maso z břicha. Někdo by vedle candáta a okouna dal asi úhoře, ale ten je už mastnější. Oblíbená je taky štika, někteří lidé preferují pstruhy. Kdo ale ochutnal candáta, má o králi našich vod jasno.

Když chytnete něco těsně před koncem lovu, už se mezi rybáři v žertu říká, že to ulovili „na Vágnera“.