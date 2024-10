Rybář Vágner: Sumci jsou velcí mazáci, neskočí jen tak někomu na špek

„Byli jsme na Pálavě, kde pořádáme každoročně závod Stairs2Hell, a já měl den volno. Tak jsem si odskočil na ryby na Vranov,“ vzpomíná Jakub na osudný den. Jeho slova potvrzují, že úspěch v rybaření často závisí na kombinaci štěstí a dovedností.

„Když to neumíte, tak velkou rybu v životě chytíte, ale moc často třeba ne. A je to prostě otázka štěstí,“ dodává. Vranovská přehrada, kde Jakub sumce ulovil, má dlouhou historii jako lokalita s velkými rybami.

„Historický rekord z roku 1990, sumec o váze 95 kilo, pochází právě z Vranova. Je to jasné, že tato lokalita byla vždy vyhlášená,“ říká Jakub.

Přestože je Vranov známý svými velkými rybami, Jakub upozorňuje na to, že je to také místo, kde se ryby skrývají před tisíci rybáři, kteří se je snaží ulovit. „Tyhle velké ryby jsou velcí mazáci. Jen tak se chytit nenechají,“ dodává s úsměvem.

Vždy se může najít kus, kterému se podařilo léta unikat před rybářským háčkem a schovat se a neskočit na nějaký „špek“. Nějaký starší a zkušený kus, kterého jen tak nějaký háček neoblafne. Jakubova zkušenost potvrzuje, že i když je rybaření často spojováno se štěstím, dovednosti a znalosti o lokalitě hrají klíčovou roli.

Jakub se rozhodl sdílet svůj úlovek s fanoušky a přáteli. „Když jsem ho přitáhl, byla to tak neuvěřitelná ryba, že jsem tomu sám neuvěřil. Chtěl jsem se o to podělit, takže jsem to dal na Facebook,“ vzpomíná na okamžik, kdy se jeho úlovek stal virálním. Záznam uvidíte na videu.

Tento rekordní sumec je nejen důkazem Jakubových rybářských dovedností, ale také připomínkou, že i v našich vodách se mohou skrývat poklady, které čekají na to, až budou objeveny. Jakub Vágner tak opět dokázal, že rybaření je nejen o úlovcích, ale také o příbězích, které s nimi souvisejí.