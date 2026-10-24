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Největší rybářský omyl v Česku? Zabíjení „přemnožených“ sumců, říká Jakub Vágner

Josef Hympl

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Jakub Vágner | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Procestoval nejodlehlejší a nejdivočejší kouty planety, strávil roky v amazonské džungli i africké divočině a zažil situace, kdy šlo doslova o život. Přesto nejznámější český rybář, cestovatel a dobrodruh Jakub Vágner tvrdí, že nejkrásnější místo na světě je doma v České republice. „Žijeme v nádherné, svobodné a velmi bezpečné zemi, což rozhodně není samozřejmost. Měli bychom si to uvědomit,“ říká.

Všiml jsem si, že ve všech svých pořadech pouštíte kapitální ryby, které ulovíte, zpátky do vody. Je to doslova váš rituál. Nabízí se otázka: Jíte vůbec ryby?
Nemůžu říct, že bych ryby nejedl vůbec, ale celý život říkám, že nejlepší ryba je hovězí a nejlepší kuřecí je vepřové. Když někam přijedu na návštěvu a pohostí mě rybou, neodmítnu ji. Že bych si ovšem obecně na rybách nějak zvlášť pochutnal, to se říct nedá. Samozřejmě záleží na tom, o jaké rybě se bavíme. Párkrát v životě jsem při cestách po světě okusil ryby, jež byly skutečně vynikající, a doopravdy jsem si na nich pochutnal. Většinou to bylo v nějaké panenské přírodě, třeba ryby chycené v horských bystřinách. Ale to byla spíše výjimka.

Jako protipól zmíním Afriku, ta byla asi nejbrutálnější. Hodnota lidského života je tam opravdu nízká a s mým štábem jsme tam zažili opravdu hodně nepříjemných situací, kdy vám jde o život. Třeba v Kongu byly některé zážitky opravdu silné.

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Největší rybářský omyl v Česku? Zabíjení „přemnožených“ sumců, říká Jakub Vágner

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