Všiml jsem si, že ve všech svých pořadech pouštíte kapitální ryby, které ulovíte, zpátky do vody. Je to doslova váš rituál. Nabízí se otázka: Jíte vůbec ryby?
Nemůžu říct, že bych ryby nejedl vůbec, ale celý život říkám, že nejlepší ryba je hovězí a nejlepší kuřecí je vepřové. Když někam přijedu na návštěvu a pohostí mě rybou, neodmítnu ji. Že bych si ovšem obecně na rybách nějak zvlášť pochutnal, to se říct nedá. Samozřejmě záleží na tom, o jaké rybě se bavíme. Párkrát v životě jsem při cestách po světě okusil ryby, jež byly skutečně vynikající, a doopravdy jsem si na nich pochutnal. Většinou to bylo v nějaké panenské přírodě, třeba ryby chycené v horských bystřinách. Ale to byla spíše výjimka.
Jako protipól zmíním Afriku, ta byla asi nejbrutálnější. Hodnota lidského života je tam opravdu nízká a s mým štábem jsme tam zažili opravdu hodně nepříjemných situací, kdy vám jde o život. Třeba v Kongu byly některé zážitky opravdu silné.