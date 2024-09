Zabití trofejní rekordní ryby? Neukojené ego. Ani není k jídlu, říká rybář Vágner

Jakub Vágner reaguje na zprávu, že místní rybář Kamil Kachyňa usmrtil rekordního českého sumce. Vágner stejného sumce o pár dní dříve také ulovil a radoval se jako malý kluk. Zatímco on ho však pustil, ať se z něj mohou radovat i ostatní rybáři, Kachyňa se zachoval jinak.

Mě zajímá, jak vlastně vzniklo to hnutí Chyť a pusť. Je to už hodně dlouho?

Začalo to zhruba před dvaceti pěti lety. Samozřejmě těch lidí bylo pár. A čím víc se rozšiřovala technika chytání, znalosti, přišel do toho internet, přišly do toho sociální sítě, přišel do toho YouTube, tak se ta myšlenka Chyť a pusť hodně rozšířila.