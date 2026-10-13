Je sépie chytřejší než kočka? Umí chapadlo chobotnice samo oplodnit samici? A co znamená hektokotylové rameno?
V čem jsou hlavonožci výjimeční?
Jsou vysoce inteligentní, přestože žijí velmi krátce, rychle se rozmnožují a mají mnoho potomků. To je v přírodě velmi neobvyklá kombinace. A oproti nám i většině dalších inteligentních živočichů mají několik fascinujících vlastností, například to, že jejich tělo funguje jako obrovský displej. Neustále se na něm odehrávají nejrůznější komunikace a proměny. Když chtějí například lidé změnit barvu kůže, mohou se maximálně opálit, ale chobotnice nebo sépie během zlomku sekundy změní nejen barvu, ale i strukturu celého těla. Probíhají na nich doslova světelné záblesky, jako kdyby jim někdo na kůži promítal film.
Dokáže rozpoznat vizuální signály jiného jedince svého druhu a okamžitě na ně reagovat. Pro srovnání třeba kočka toto nedokáže.