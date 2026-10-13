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Mezi hlavonožci najdeme i podmořské Einsteiny, mimořádně nadané, říká zoolog

Silvie Jurečková
  20:00

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Michal Horsák | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mají dokonalejší oči než lidé, umějí odšroubovat víčko sklenice a do toho splynout s jakýmkoliv prostředím. Jejich tělo navíc svítí jako LCD displej. Hlavonožci. Chobotnice, sépie, olihně a obří krakatice, které fascinují nejen vědce po celém světě, ale i prof. Michala Horsáka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Je sépie chytřejší než kočka? Umí chapadlo chobotnice samo oplodnit samici? A co znamená hektokotylové rameno?

V čem jsou hlavonožci výjimeční?
Jsou vysoce inteligentní, přestože žijí velmi krátce, rychle se rozmnožují a mají mnoho potomků. To je v přírodě velmi neobvyklá kombinace. A oproti nám i většině dalších inteligentních živočichů mají několik fascinujících vlastností, například to, že jejich tělo funguje jako obrovský displej. Neustále se na něm odehrávají nejrůznější komunikace a proměny. Když chtějí například lidé změnit barvu kůže, mohou se maximálně opálit, ale chobotnice nebo sépie během zlomku sekundy změní nejen barvu, ale i strukturu celého těla. Probíhají na nich doslova světelné záblesky, jako kdyby jim někdo na kůži promítal film.

Dokáže rozpoznat vizuální signály jiného jedince svého druhu a okamžitě na ně reagovat. Pro srovnání třeba kočka toto nedokáže.

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