Dva rybáři z města Puerto Princesa na filipínském ostrově Palawan se proslavili díky videu, kde se jednomu z nich na obličej přisaje chobotnice. Museli se však ohradit proti spekulacím, že jejich virální videa s chobotnicemi přisátými k obličeji jsou inscenovaná. Podle serveru GMA Network to byly nenaplánované okamžiky z jejich běžných výprav za chobotnicemi.
Na videu z počátku července je vidět, jak rybáři Jesser Cervantes a Clarence Tamula vytahují chobotnici na palubu a zvíře se vzápětí přisaje Tamulovi na obličej. Tamula se ji nejprve pokoušel odtrhnout za tělo a chapadla, potom si na pomoc vzal trubku. Popsal to jako mimořádně bolestivý zážitek. „Fakt to bolí. Je to, jako by vám to sálo kůži. K tomu vám zrudne obličej,“ řekl.
„Čím déle je přisátá a čím víc utahuje sevření, tím větší je bolest, protože saje kůži ještě silněji,“ popsal pro GMA Network Cervantes. Na záběrech je později vidět, jak chobotnici spouštějí zpátky do vody, z videa ovšem není jasné, jestli ji nakonec pustili.
„Opravdu silné sevření“
Rybáři připustili, že o své práci natáčejí vlogy, trvají však na tom, že zmíněné scény nebyly naplánované ani sehrané. Tamula uvedl, že se mu chobotnice přisála na obličej sama od sebe, bez jakéhokoli popudu. Cervantes vysvětlil, že se k lovu chobotnic uchýlili jako k přivýdělku, protože lov jiných druhů může být nákladnější. Dodal, že chování zachycené na videích není po vytažení zvířat z vody nijak neobvyklé. Chobotnice se dokážou přichytit prakticky na jakýkoli povrch a po ulovení se občas přisají i k rybářům, řekl Cervantes místním médiím.
„Video nebylo natočené podle scénáře, tomu se opravdu nedá vyhnout,“ uvedl Cervantes s tím, že zvířata jsou při manipulaci neklidná a mají „opravdu silné sevření“, uvádí GMA Network.
Proč jdou chobotnice odtrhnout tak těžko, vysvětlil televizní moderátor a hlasatel počasí Kuya Kim. Zvířata mají osm ramen posetých stovkami přísavek a téměř dvě třetiny jejich neuronů sídlí právě v ramenech, díky čemuž zvládají jednoduché pohyby samostatně.
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