Kvíz:

Růžový panter nebo Srdce oceánu: Jak dobře znáte slavné filmové diamanty?

13. listopadu 2025

Filmové dějiny jsou plné drahokamů – skutečných i fiktivních. Ověřte si, jak se vyznáte v nejslavnějších „diamantových“ scénách, postavách a titulech.

Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 20. 11. 2025 do 11:00. Vyhrát může každý, kdo odpoví správně na více než 80 procent otázek.

Otázka 1/20

Která herečka hrála milovnici diamantů a luxusu v muzikálové komedii Páni mají radši blondýnky z roku 1953?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na všechny otázky v Chytrém Kvízu a soutěžte o voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher získá pět vylosovaných čtenářů.

Voucher využijete v libovolném podniku podle Vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá asi sedm tisíc kvízů po celém Česku, měsíčně si je přijde zahrát kolem 25 tisíc lidí. Kromě toho pravidelně připravuje kvízové speciály na jedno konkrétní téma nebo celodenní kvízový turnaj Kvíz Open. Zajišťuje také firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly i sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

OnaDnes

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Bydlení

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

OnaDnes

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.