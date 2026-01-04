Kvíz:
Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?
4. ledna 2026
Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se neomezují jen Člověče nezlob se a podobné dětské legrácky.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.