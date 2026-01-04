Kvíz:

Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

4. ledna 2026

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se neomezují jen Člověče nezlob se a podobné dětské legrácky.

Otázka 1/19

Co je nejvyšší možný počet bodů, kterých lze dosáhnout v jednom tahu ve hře Scrabble s použitím standardních anglických pravidel a s reálným slovem?

