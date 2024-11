Chcete se blýsknout v hospodském kvízu nebo před svými dětmi? Provětrejte své znalosti o přírodě a projeďte si naše otázky, od triviálních až po ty záludnější. Kdo propluje dvaceti otázkami do 2. prosince do 12:00 bez chybičky, může si zahrát o jeden ze čtyř balíčků tří krásných knih (viz níže).