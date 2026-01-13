Kvíz:
Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?
13. ledna 2026
V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.
