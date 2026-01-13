Kvíz:

Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?

13. ledna 2026

V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.

Otázka 1/20

Odkud pochází rčení „Přísahám na holý pupek“?

