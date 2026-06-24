Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvíz: Poznejte psí plemeno podle fotky

24. června 2026

Připravili jsme soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpověděli správně, byli zařazeni do slosování o dárkový balíček obsahující směs konzerv o hmotnosti 400 g, dentálních tyčinek a pochoutek s kuřecím nebo tresčím masem.

Soutěž začala 24. 6. 2026 a trvala do 1. 7. 2026, 15:00. Pět výherců budeme informovat.

Vylosovaní: Eva Pravdová, Lenka Chylíková, Lenka Tilgnerová, Kateřina Čápová, Pavel Kuželka.

Výhercům blahopřejeme.

Otázka 1/21

Které plemeno je na obrázku?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Auto

Wartburg 353 překvapoval prostorností. Netaktní mu nadávali za málo taktů

Wartburg 353

Revue

Dara Rolins se předvedla v plavkách a oznámila pauzu, chystá i svatbu s Nedvědem

Dara Rolins (červen 2026)

Revue

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Xman

Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo

Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.