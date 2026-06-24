24. června 2026
Kvíz: Poznejte psí plemeno podle fotky
Připravili jsme soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpověděli správně, byli zařazeni do slosování o dárkový balíček obsahující směs konzerv o hmotnosti 400 g, dentálních tyčinek a pochoutek s kuřecím nebo tresčím masem.
Soutěž začala 24. 6. 2026 a trvala do 1. 7. 2026, 15:00. Pět výherců budeme informovat.
Vylosovaní: Eva Pravdová, Lenka Chylíková, Lenka Tilgnerová, Kateřina Čápová, Pavel Kuželka.
Výhercům blahopřejeme.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.