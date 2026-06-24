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Kvíz: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

24. června 2026

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.

Soutěž začne 24. 6. 2026 a bude trvat do 1. 7. 2026, 12:00. Po ukončení losování budeme pět výherců informovat.

O co se hraje

Výhra v soutěži

Receptury Ontario plně respektují potřeby vašeho čtyřnohého člena rodiny. Obsahují vysoký podíl kvalitního masa, moderní přílohy, prebiotika a postbiotika, antioxidanty z bylin a ovoce pro zdravé stárnutí a kloubní výživu. Více najdete na superzoo.cz

Balíček pro výherce:

Směs konzerv o hmotnosti 400 g, dentálních tyčinek a pochoutek s kuřecím nebo tresčím masem.

Otázka 1/21

Které plemeno je na obrázku?

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