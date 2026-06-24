Kvíz: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky
Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.
Soutěž začne 24. 6. 2026 a bude trvat do 1. 7. 2026, 12:00. Po ukončení losování budeme pět výherců informovat.
O co se hraje
Receptury Ontario plně respektují potřeby vašeho čtyřnohého člena rodiny. Obsahují vysoký podíl kvalitního masa, moderní přílohy, prebiotika a postbiotika, antioxidanty z bylin a ovoce pro zdravé stárnutí a kloubní výživu. Více najdete na superzoo.cz
Balíček pro výherce:
Směs konzerv o hmotnosti 400 g, dentálních tyčinek a pochoutek s kuřecím nebo tresčím masem.
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