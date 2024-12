Zahrady přes zimu odpočívají a nabírají sílu do příští sezony. A člověk má prostor se na to připravit, snít a plánovat. S inspirací pomohou nejen návštěvy na povedených současných zahradách, což lze online i nad knížkami. I zahrady či parky historické mají stále co dát. Poznáte ty v Česku?