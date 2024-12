Zahrady přes zimu odpočívají a nabírají sílu do příští sezony. A člověk má prostor se na to připravit, snít a plánovat. S inspirací pomohou nejen návštěvy na povedených současných zahradách, což lze online i nad knížkami. I zahrady či parky historické mají stále co dát. Poznáte ty v Česku?

Zkuste si jejich poznávačku v soutěžním kvízu – kdo jich dá deset z deseti do 12:00 v pondělí 16. prosince, může se zařadit do slosování o 5 knih Ferdinanda Leflera Zahrada je pro radost a 5 kalendářů atelieru Flera.