25. listopadu 2026
Kvíz: Poznáte zvířecí stopy ve sněhu?
Čerstvý sníh v lese, na louce i u vody odhaluje tajemný pohyb zvířat dlouho poté, co zmizela z dohledu. V našem obrázkovém kvízu si můžete vyzkoušet, jak dobře se vyznáte v českých stopách a zda dokážete určit správný druh podle tvaru tlapek, kopýtek i ptačích běháků.
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