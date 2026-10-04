4. října 2026
Kvíz: Pomáhali lidem ve válce, při katastrofách i ve vesmíru. Poznáte zvířecí hrdiny?
Psi zachraňovali a zachraňují lidi z trosek, holubi létali s tajnými zprávami a potkani hledali miny. Mezi zvířecími hrdiny se ale najde i prasátko, vrány nebo kočka, která údajně přežila potopení hned několika lodí. Jak dobře znáte neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů?
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