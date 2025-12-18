Kvíz:

Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

18. prosince 2025

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 25. 12. 2025 do 10:00. Vyhrát může každý, kdo odpoví správně na více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Ve kterém švýcarském městě patří k adventním tradicím představení létajícího Santa Clause, který se spolu se soby několikrát denně „vznáší“ nad Ženevským jezerem?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož třetí ročník proběhne 7. února 2026 v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Zlín

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Revue

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Zprávy

Jak se předávala moc. Stanjura nechtěl dát Schillerové kytku a další detaily

Nový kabinet Andreje Babiše zamířil na Úřad vlády na první jednání autobusem....

Auto

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.