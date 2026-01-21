Kvíz:

Otestujte se, jak se vyznáte v pečení a cukrařině

21. ledna 2026

Příprava cukrářských výrobků vyžaduje precizní znalost surovin, chemických reakcí i historických tradic, které formovaly dnešní vysokou úroveň tohoto řemesla. Tento kvíz vás provede vybranými klíčovými technologickými postupy, specifickými triky pro dokonalé výsledky i zajímavostmi z minulosti sladkého pečení. Uvidíme, jak jste na tom.

Kdo zvládl do 28. ledna do 12:00 správně odpovědět na všechny otázky, mohl si zasoutěžit o 4 světoznámé bible francouzského kulinářského umění, včetně sladkých dezertů. Titul Umění francouzské kuchyně sepsala velká znalkyně francouzských receptů, americká spisovatelka a známá televizní osobnost Julie Childová, jejíž život inspiroval tvůrce filmu Julie a Julia kde si hlavní roli zahrála Meryl Streepová. U nás tuto kuchařku vydalo nakladatelství JOTA a těšit se na ni mohou tyto čtyři vylosované čtenářky: Jaroslava Kodýdková, Magdalena Ferreira, Jarmila Turčinová a Gabriela Žáková. Gratulujeme, kuchařky obratem zasíláme.

Otázka 1/18

Jak se nazývá technika zdobení, při které se používá bílková poleva?

