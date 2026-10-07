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Kvíz: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?

7. října 2026

Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i historických milnících nejznámějších tradičních českých nápojů.

Otázka 1/20

Který anýzový či bylinný likér oblíbený v 19. století zažil svou renesanci a vyznačuje se kořeněnou chutí s tóny šipky a skořice?

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