7. října 2026
Kvíz: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?
Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i historických milnících nejznámějších tradičních českých nápojů.
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