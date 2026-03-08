Kvíz: Odkud pochází pověst o zlaté rybce, která plní přání?

8. března 2026
Tento kvíz mapuje cestu „Zlaté rybky“ od čínských císařských zahrad až po světově proslulé pohádky. Jak je to možné, že splní libovolná tři přání a odkud se tato „poudačka“ vlastně vzala?
