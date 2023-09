Pilný jako včelka, či líný jako veš. Mají zvířecí úsloví reálný základ?

Sedí přirovnání a rčení, která často používáme v souvislosti se zvířaty? Jste pilní jako včeličky?

Celý život včely je jeden velký shon. Pro gram medu musí navštívit asi sedm tisíc květů, během své třicetidenní životní pouti nasbírá suroviny asi na polovinu čajové lžičky medu, tedy necelé tři gramy.

A pokud bychom chtěli kilogram medu? Na ten musí včely v průměru uletět vzdálenost rovnající se 280 tisíc kilometrů, což je přibližně sedmkrát kolem rovníku Země.

Stejně tak je přesné přirovnání, že něco má „jepičí život“. Jepice původem až z prvohor mají v dospělosti redukované ústní a trávicí ústrojí, takže nepřijímají potravu a obvykle žijí pouze jeden až tři dny. Ovšem jejich larvy mohou ve vodě žít i několik let.

Miroslav Brtnický

Když jsme u hmyzu, co taková veš dětská, živící se sáním krve? Může být líná? „Vši, pokud mají potravu, pokud mají co ‚žrát‘, setrvávají na jednom místě, nikam se nepřesouvají. To je možný původ rčení,“ vysvětluje Miroslav Brtnický, zoolog chomutovské zoologické zahrady, která je v Česku nejmladší, ale zároveň má největší rozlohu.

Další parazit je blecha. Proč se říká „šťastný jako blecha“, zoolog netuší. Je možné, že si v minulosti její výskoky do výšky někdo vyložil jako projev radosti.

Jiný pramen uvádí, že dříve se říkalo „šťastný jako blešák v dámské košili“ – ať už tím bylo myšleno cokoliv, přísloví se časem krátilo a zůstalo v dnešní podobě. Mají ho i Angličané, na ostrovech se ovšem říká „šťastný jako škeble“, což je prý spojeno s přílivem. Tehdy mají být totiž škeble nejšťastnější, protože na ně neútočí predátoři.