Člověk by čekal, že na místě jaderné katastrofy zůstane jen spálená země podobná měsíční krajině. V okolí černobylské elektrárny, jejíž reaktor vybuchl před čtyřiceti lety, je však překvapivě živo. Příroda si vzala své území zpět a pozůstatky někdejšího města Pripjať dnes vykukují z hustého lesa. Jeho obyvatelé jsou však jaksi jiní než jinde.
Po stromech tam třeba lezou zvláštní hnědočerné žáby. Co jsou vlastně zač? Bližší zkoumání jejich identity přináší překvapivou odpověď. Jsou to rosničky. Ale co ta barva? Všude jinde jsou přece krásně zelené, aby splývaly se svým stromovým prostředím. Tady v Černobylu však přírodní výběr přeřadil na kosmickou rychlost.
Někteří tvorové už stihli namířit svou evoluční zbraň přímo na nás. Jen ve Spojených státech umírá ročně kolem 20 tisíc lidí na bakteriální infekce, na něž už nefungují antibiotika. Mikrobi si proti nim vyvíjejí odolnost jako na běžícím pásu.