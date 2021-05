Legrační klouzání či hnědavá smršť. Nejpodivnější okamžiky zvířecí lásky

Když se nám někdo líbí, vymýšlíme nevymyslitelné, jen abychom udělali dojem. Člověk by až řekl, že co do originality balicích taktik je náš druh nejvynalézavější. Jenže pozor! V porovnání se zvířecí říší jsme nezáživnými suchary.

Vezměme si třeba ptáky. Někteří jsou famózními pěvci, jiní skvělými tanečníky. Jejich vábicí rituály tak připomínají dokonalé divadelní představení.