Fenomén volného času
Známe to asi všichni. Je sobota dopoledne a venku svítí sluníčko. Co tedy budeme dělat? Nabízí se výlet na nějaké zajímavé místo, výprava za kulturou nebo třeba trocha toho sportu.
Kanape v obýváku však vypadá tak lákavě a televizor svůdně pomrkává červenou diodou. Podobné dilema pozitivní volby začala velká většina lidí řešit teprve před nějakými sto padesáti lety, kdy za ně těžkou práci převzaly stroje. Zrodil se tak fenomén volného času a také právo na trochu osobní lenosti.
Díky zahradě nemusí jezdit na dovolenou, víra v potenciál místa se vyplatila