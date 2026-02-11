Peklo i ráj volného času. I zvířata trpí nudou a potřebují si hrát

Michael Fokt
Medúzy místo míčů, čmeláčí fotbalisté nebo hrací kameny makaků. Proč toto povětšinou účelná evoluce vůbec umožnila? Je to jednoduché. Při hře není dobře jen lidem, ale i dalším tvorům. A někdy je hraní dobré i pro dobré vztahy s okolím.
Část 1/3

Fenomén volného času

Přelom roku bývá ve znamení lenošení i pro mazlíčky.

Známe to asi všichni. Je sobota dopoledne a venku svítí sluníčko. Co tedy budeme dělat? Nabízí se výlet na nějaké zajímavé místo, výprava za kulturou nebo třeba trocha toho sportu.

Kanape v obýváku však vypadá tak lákavě a televizor svůdně pomrkává červenou diodou. Podobné dilema pozitivní volby začala velká většina lidí řešit teprve před nějakými sto padesáti lety, kdy za ně těžkou práci převzaly stroje. Zrodil se tak fenomén volného času a také právo na trochu osobní lenosti.

Krmítko v americkém Ohiu

11. února 2026

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

6. února 2026

Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, dřín, ovocný keř

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...

6. února 2026

