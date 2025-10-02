Nesmrtelnost a věčné mládí už existují. Mají je některá zvířata

Michael Fokt
Lidé po nesmrtelnosti a věčném mládí odnepaměti touží, někteří živočichové už obojí dávno mají. Nesmrtelnost, věčné mládí nebo schopnost opravovat své tělo skoro donekonečna – kdo by tohle nechtěl? Zdá se to jako ze sci-fi, přesto existují tvorové, kteří to mají už miliony let.
Část 1/2

Ruka jako nová

Zápletka amerických komedií Muži v černém stojí na předpokladu, že mimozemšťané...

Představte si, že by lidem po úrazech či operacích dorůstaly ruce, nohy nebo vnitřní orgány. Zatímco my můžeme být rádi, že se nám jakžtakž zacelí jizvy, existují tvorové, kteří tento zázrak dokážou.

Když je to potřeba, předvedou ho se stejnou končetinou klidně pětkrát za sebou, aniž by to bylo nějak vidět na kvalitě nově dorostlého regenerátu. Nejsou to přitom žádní záhadní mimozemšťani z filmu Muži v černém. Naopak, zná je skoro každý, protože se s potěšením zabydlují v našich akváriích.

Axolotlům mexickým, kteří pocházejí ze dvou jezer ve stejnojmenné zemi a dnes jsou zákonem chránění, dorůstají nejen končetiny a ocas, ale i žábry, čelisti, a dokonce i mícha a nervy. Kdo by na to měl nervy vlastní, může si s axolotly zahrát něco jako živoucí puzzle.

To je vítěz soutěže o nejošklivější zvíře: sliznatá ryba blobfish

Když vědci dvěma z nich vyoperovali oči a vzájemně je prohodili, zrakové orgány přirostly zpět a začaly normálně fungovat. Trik přitom spočívá v dediferenciaci buněk. Znamená to, že se vydají ve vývoji zpět, aby se z nich posléze mohl vyvinout nový buněčný typ. Všechno to začíná v pahýlovitém útvaru zvaném blastema, který se vytvoří na ráně.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Ty bys mohl dělat svačináře v hladomorně! Jak dobře znáte pořad Ano, šéfe!?

Zdeněk Pohlreich je postrachem českých restaurací už řadu let. Hlášky z pořadu Ano, šéfe! za tu dobu zlidověly. Otestujte si v kvízu, jak dobře tuto kuchařskou legendu znáte. Soutěžit o voucher na...

Nepochopení a cenotvorný freestyle předvedli v Ano, šéfe! v pražském Suchdole

Mít někde poblíž hospodu, kam si člověk může zajít či zajet na normální oběd za rozumné peníze a dobře se najíst, za to by byl rád každý. I Zdeněk Pohlreich nebo majitel objektu v pražském Suchdole,...

Houbařská sezona se rozjíždí. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

Po suchu houby opět začaly růst. Podívejte se na plné košíky našich čtenářů

Konec prázdnin houbám moc nepřál. Dlouhotrvající sucho zastavilo růst, deště posledních týdnů je však zase podpořily. A tak se lesy opět „zalidnily“ a čtenáři se mohli v naší výzvě pochlubit plnými...

Zahrada usazená na místě staré usedlosti má vinici, sad a venkovský charakter

Ještě před pár lety na tomto místě v nivě Šáreckého potoka stála původní chátrající usedlost a nad údolím se tyčil téměř čtyřmetrový prudký svah zarostlý trním a šeříky. A protože staré stavení mělo...

2. října 2025

Nesmrtelnost a věčné mládí už existují. Mají je některá zvířata

Lidé po nesmrtelnosti a věčném mládí odnepaměti touží, někteří živočichové už obojí dávno mají. Nesmrtelnost, věčné mládí nebo schopnost opravovat své tělo skoro donekonečna – kdo by tohle nechtěl?...

2. října 2025

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

1. října 2025

Posílejte podzimní fotky do říjnového kola mazlíčků a hrajte o kvalitní krmivo

S novým měsícem vyhlašujeme další kolo soutěže o nejroztomilejší fotografie vašich mazlíčků. Opět se bude hrát o psí nebo kočičí krmivo – dle výběru těch, kdo ho vyhrají. Vaši mazlíci si tentokrát...

1. října 2025

Známe nejroztomilejší mazlíčky září, kteří vyhráli kvalitní značkové granule

S posledním zářijovým dnem skončilo hlasování o nejroztomilejší mazlíčky měsíce. Tentokrát soutěžili o chutnou odměnu v podobě kvalitního krmiva z čerstvého masa od značky Carnilove, a to ve variantě...

2. září 2025,  aktualizováno  30.9 13:01

Průvodce přípravou na topnou sezonu. Připravte kotel, komín a radiátory

Základem úspěšné a úsporné topné sezony je technická kontrola a údržba. Nejde jen o samotné pohodlí, ale především o bezpečnost a efektivitu spalování.

30. září 2025

Jak na plán přírodní zahrady bez stresu a na míru podmínkám svého pozemku

Každý, kdo začíná se zahradou, může mít jinou výchozí pozici. Třeba stojíte na zelené louce jako před devíti lety zahradnice Lenka Eywa, možná na staveništi, které zůstalo kolem nově postaveného...

30. září 2025

Hledá se nejkulaťoulinkatější méďa. Týden tlustých medvědů 2025 baví svět

Na Aljašce míří do finiše Týden tlustých medvědů (Fat Bear Week 2025), soutěž, ve které lidé z celého světa rozhodují, který medvěd z národního parku Katmai se nejlépe vykrmil před zimním spánkem.

29. září 2025  9:20

Oranžový zázrak, který skvěle chutná po přemrznutí a posiluje imunitu

Tomu, kdo zná chuť jeho plodů, se při zaslechnutí jména rakytník řešetlákový, okamžitě sevřou chuťové pohárky. Plody jsou totiž mimořádně kyselé až hořké, ale jejich zdravotní benefity to bohatě...

29. září 2025

Na dědův bambusový prut ulovil štiku, která zářila jako ufon

Soutěž

Tento příběh ukazuje, že nejcennější úlovky nemusejí být ty největší, ale ty nejunikátnější, a propojuje moderní rybaření s rodinnou tradicí. Čtenář ve výzvě Můj nejlepší rybářský úlovek popsal...

29. září 2025

Rychlé, zdravé a sexy. Čechy naučil jíst japonský zázrak miso, pasty prodá tuny

Premium

V Otročiněvsi u Berouna se rodí polévky japonských samurajů. Rýže tu prochází transmutací, na jejímž konci je lahodná „pátá“ chuť. Kojibakers je první česká firma, která tento japonský trend přinesla...

28. září 2025

Po suchu houby opět začaly růst. Podívejte se na plné košíky našich čtenářů

Konec prázdnin houbám moc nepřál. Dlouhotrvající sucho zastavilo růst, deště posledních týdnů je však zase podpořily. A tak se lesy opět „zalidnily“ a čtenáři se mohli v naší výzvě pochlubit plnými...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.