Ruka jako nová
Představte si, že by lidem po úrazech či operacích dorůstaly ruce, nohy nebo vnitřní orgány. Zatímco my můžeme být rádi, že se nám jakžtakž zacelí jizvy, existují tvorové, kteří tento zázrak dokážou.
Když je to potřeba, předvedou ho se stejnou končetinou klidně pětkrát za sebou, aniž by to bylo nějak vidět na kvalitě nově dorostlého regenerátu. Nejsou to přitom žádní záhadní mimozemšťani z filmu Muži v černém. Naopak, zná je skoro každý, protože se s potěšením zabydlují v našich akváriích.
Axolotlům mexickým, kteří pocházejí ze dvou jezer ve stejnojmenné zemi a dnes jsou zákonem chránění, dorůstají nejen končetiny a ocas, ale i žábry, čelisti, a dokonce i mícha a nervy. Kdo by na to měl nervy vlastní, může si s axolotly zahrát něco jako živoucí puzzle.
Když vědci dvěma z nich vyoperovali oči a vzájemně je prohodili, zrakové orgány přirostly zpět a začaly normálně fungovat. Trik přitom spočívá v dediferenciaci buněk. Znamená to, že se vydají ve vývoji zpět, aby se z nich posléze mohl vyvinout nový buněčný typ. Všechno to začíná v pahýlovitém útvaru zvaném blastema, který se vytvoří na ráně.